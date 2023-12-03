جماهير الرياضي القسنطيني الجزائري تتضامن مع أطفال فلسطين بتيفو عالمي (شاهد)

وطن- تضامنت جماهير فريق الرياضي القسنطيني الجزائري مع أطفال فلسطين الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، برفع تيفو عالمي داخل مدرجات ملعب (محمد حملاوي).

وجسد التيفو العالمي الذي رفعته جماهير الرياضي القسنطيني، صورة للجد الفلسطيني أبو ضياء مع حفيدته الشهيدة، إلى جانب صورة أخرى لطفل صغير يرفرف بجناحيه، خلال المباراة الماضية للفريق أمام اتحاد خنشلة في الدوري الجزائري لكرة القدم.

الرياضي القسنطيني

وفاز فريق الرياضي القسنطيني على نظيره اتحاد خنشلة، بهدفين نظيفين دون مقابل في منافسات الدوري الجزائري لكرة القدم لهذا الموسم.

ويحتل فريق الرياضي القسنطيني (شباب قسنطينة)، المركز الخامس من ترتيب الدوري الجزائري الممتاز برصيد 13 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر مولودية الجزائر برصيد 21 نقطة.

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تيفو جماهير الرياضي القسنطيني

وارتقى أكثر من 7 ألاف طفل فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، من ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1700 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من القطاع، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمساجد والكنائس والمدارس التي تأوي النازحين، ليسقط على إثرها الألاف من الشهداء، في ظل الصمت الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث في غزة.

يشار إلى أن الحصيلة الأولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وإصابة نحو ما يزيد عن 37 ألف شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 7 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام الأنقاض، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.