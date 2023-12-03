“اليويفا” يكشف عن قيمة الجائزة المالية لبطل يورو 2024

وطن- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن قيمة الجائزة المالية لبطل أمم أوروبا للرجال “يورو” لعام 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا“، مبلغ 331 مليون يورو كإجمالي للجوائز المالية للمنتخبات ال24 المشاركة في بطولة يورو 2024 للرجال.

الجائزة المالية لبطل يورو 2024

وتزيد قيمة الجوائز المالية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بواقع 20 مرة عن الجوائز المالية لبطولة يورو 2022 للسيدات.

وسيحصل البطل المتوج بلقب كأس أمم أوروبا “يورو 2024” النسخة المقبلة، على مبلغ 28.25 مليون يورو.

فيما سيحصل كل منتخب مشارك في بطولة اليورو 2024، على مبلغ لا يقل عن 9.25 مليون يورو.

اقرأ أيضاً:

قرعة بطولة يورو 2024 ألمانيا

وأسفرت قرعة دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2024 للرجال، التي أجريت من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، في مدينة هامبورغ الألمانية، عن مواجهات مثيرة وقوية بين المنتخبات المشاركة في البطولة الأوروبية، وهي على النحو الآتي:

المجموعة (1): ألمانيا (المستضيف)، اسكتلندا، سويسرا، هنغاريا.

المجموعة (2): إيطاليا (حامل اللقب)، كرواتيا، إسبانيا، ألبانيا.

مجموعة (3): صربيا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا.

المجموعة (4): النمسا، فرنسا، هولندا، (الفائز من مباراة الملحق المسار الأول).

المجموعة (5): رومانيا، سلوفاكيا، بلجيكا، ( الفائز من مباراة الملحق المسار الثاني).

مجموعة (6): تركيا، البرتغال، التشيك، (الفائز من مباراة ملحق المسار الثالث).

وسيتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني من كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بالإضافة إلى 4 منتخبات تحتل المركز الثالث من المجموعات.

يذكر بأن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ستفتتح في ال14 من شهر يونيو/ حزيران وستختتم في ال14 من شهر يوليو/ تموز المقبلين.