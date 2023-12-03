“بصاروخ ومسيرة”.. تفاصيل استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

وطن – كشفت جماعة الحوثي في اليمن عن استهدافها لسفينتينِ إسرائيليتينِ في باب المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، حيثُ تم استهدافُ السفينةِ الأولى بصاروخِ بحري والسفينةِ الثانيةِ بطائرةٍ مسيرةٍ بحرية.

وكان البنتاغون الأمريكي أكد في وقت سابق أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، الأحد، في البحر الأحمر، مما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وأشار بيانٌ صادرٌ عما يعرف بالقواتِ المسلحةِ اليمنية نقله العميد يحيى سريع، إلى أن العملية “جاءت تنفيذاً لتوجيهاتِ القائدِ عبدِ الملك الحوثي واستجابةً لمطالبِ شعبِنا اليمني العظيم ولنداءاتِ أحرارِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ في الوقوفِ الكاملِ مع خياراتِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومقاومتِه الأبيةِ.”

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى( { قَـٰتِلُوهُمۡ یُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَیۡدِیكُمۡ وَیُخۡزِهِمۡ وَیَنصُرۡكُمۡ عَلَیۡهِمۡ وَیَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمࣲ مُّؤۡمِنِینَ } صدق الله العظيم تنفيذاً لتوجيهاتِ السيدِ القائدِ عبدِالملك بدرِالدين… pic.twitter.com/QjkAEbyF96 — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 3, 2023

منعِ السفنِ الإسرائيليةِ

ولفت البيان إلى أن عمليةُ الاستهدافِ جاءت بعدَ رفضِ السفينتينِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنيةِ. وشدد على أن قوات الجماعة مستمرةٌ في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقفَ العدوان الإسرائيلي على غزة.

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وجددت جماعة الحوثي تحذيرَها لكافةِ السفنِ الإسرائيلية أوِ المرتبطة بإسرائيليين بِأنَّها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً في حالِ مخالفتِها لما جاءَ في هذا البيانِ والبياناتِ السابقةِ الصادرةِ عنِ الجماعة.

انفجار محتمل

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أشارت وكالة الأمن البحري البريطانية لعمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إلى أنها تلقت تقريرا يتعلق بنشاط طائرة بدون طيار، “بما في ذلك انفجار محتمل”، “بالقرب من باب المندب قادمة من اتجاه اليمن”.

وبحسب موقع euronews لم يحدد البنتاغون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه. ومع ذلك، يشن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

بالإضافة إلى إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل بينما تشن حربًا ضد حماس في قطاع غزة.

استهداف الشحن العالمي

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور استخباراتية، إن الهجوم بدأ حوالي الساعة العاشرة صباحًا. بالتوقيت المحلي في صنعاء، اليمن – واستمرت لمدة تصل إلى خمس ساعات.