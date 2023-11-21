جماعة الحوثي تكشف عن شروطها لإطلاق سراح السفينة الإسرائيلية وتعليق أمريكي

وطن- كشفت جماعة أنصار الله “الحوثي”، عن شروطها للإفراج عن السفينة الإسرائيلية التي استولت عليها قبالة السواحل اليمنية، في عملية جاءت على وَقع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة اليمنية محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “إذا أوقفت و كفّت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء، عندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”.

اذا اوقفت و كفت امريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء

فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية فما قامت به البحرية يتفق مع مبدئ التعامل بالمثل.#بايدن_قاتل_الاطفال_الخدج pic.twitter.com/twgDkNzXFR — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 20, 2023

وأضاف أن العملية التي نفّذتها جماعته، تندرج في إطار مبادئ التعامل بالمثل، وفق قوله.

تهديد حوثي جديد

وفي تغريدة أخرى، قال الحوثي: “قواتنا البحرية اليمنية قوة دفاعية ضد بوارج العدوان، ولا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين”.

إن قواتنا البحرية اليمنية قوة دفاعية ضد بوارج العدوان ولا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيلين pic.twitter.com/veJ3WAG6sS — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 20, 2023

تعليق أمريكي على حادثة السفينة

في سياق متصل، نددت الولايات المتحدة باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية للسفينة، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، بأن احتجاز الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

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وأضاف “نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة”.

فيديو الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد بثّت مشاهد للعملية العسكرية التي تمكنت من خلالها من السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد، هبوط مروحية على سطح السفينة، ونزول عدد من مقاتلي الجماعة المسلحين من المروحية، لينفذوا عملية انتشار في السفينة، ثم اقتحموا غرفة قيادتها دون أي مقاومة من طاقم السفينة.

وسُمع صوت أحد مقاتلي الجماعة وهو يردد “الله أكبر.. الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” أثناء تجوله داخل السفينة.

وفي المشهد الأخير، شوهدت السفينة وهي تتحرك بينما يجوب حولها عدد من القوارب الصغيرة التي يظهر أنها تابعة للجماعة.

اقتياد السفينة الإسرائيلية لشواطئ اليمن

جاء ذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثي، أنها اقتادت سفينة إسرائيلية إلى شواطئ اليمن، في حين اعتبر جيش الاحتلال أن الحادث خطير للغاية عالميا، في حين وصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بـ”العمل الإرهابي الإيراني”.