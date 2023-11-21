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    الهدهد

    جماعة الحوثي تكشف عن شروطها لإطلاق سراح السفينة الإسرائيلية وتعليق أمريكي

    جماعة أنصار الله اليمنية قالت إن العملية التي نفّذتها تندرج في إطار مبادئ التعامل بالمثل
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    عدد من مقاتلي جماعة الحوثي على سطح السفينة الإسرائيلية التي استولوا عليها في عرض البحر
    عدد من مقاتلي جماعة الحوثي على سطح السفينة الإسرائيلية التي استولوا عليها في عرض البحر

    وطن- كشفت جماعة أنصار الله “الحوثي”، عن شروطها للإفراج عن السفينة الإسرائيلية التي استولت عليها قبالة السواحل اليمنية، في عملية جاءت على وَقع الحرب الإسرائيلية على غزة.

    وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة اليمنية محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “إذا أوقفت و كفّت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء، عندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”.

    وأضاف أن العملية التي نفّذتها جماعته، تندرج في إطار مبادئ التعامل بالمثل، وفق قوله.

    تهديد حوثي جديد

    وفي تغريدة أخرى، قال الحوثي: “قواتنا البحرية اليمنية قوة دفاعية ضد بوارج العدوان، ولا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين”.

    تعليق أمريكي على حادثة السفينة

    في سياق متصل، نددت الولايات المتحدة باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية للسفينة، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

    وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، بأن احتجاز الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

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    وأضاف “نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة”.

    فيديو الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية

    وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد بثّت مشاهد للعملية العسكرية التي تمكنت من خلالها من السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

    وأظهرت المشاهد، هبوط مروحية على سطح السفينة، ونزول عدد من مقاتلي الجماعة المسلحين من المروحية، لينفذوا عملية انتشار في السفينة، ثم اقتحموا غرفة قيادتها دون أي مقاومة من طاقم السفينة.

    وسُمع صوت أحد مقاتلي الجماعة وهو يردد “الله أكبر.. الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” أثناء تجوله داخل السفينة.

    وفي المشهد الأخير، شوهدت السفينة وهي تتحرك بينما يجوب حولها عدد من القوارب الصغيرة التي يظهر أنها تابعة للجماعة.

    اقتياد السفينة الإسرائيلية لشواطئ اليمن

    جاء ذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثي، أنها اقتادت سفينة إسرائيلية إلى شواطئ اليمن، في حين اعتبر جيش الاحتلال أن الحادث خطير للغاية عالميا، في حين وصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بـ”العمل الإرهابي الإيراني”.

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