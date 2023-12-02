معتقلون منذ 8 سنوات.. تفاصيل إطلاق سراح 4 عناصر من حماس في ليبيا

وطن- في خطوة تتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، أفرجت السلطات الليبية عن أربعة فلسطينيين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد اعتقال دام 8 أعوام متواصلة.

وكانت السلطات في ليبيا، قد وجّهت للأربعة فلسطينيين تهمة “تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة، وتهريب أسلحة إلى حركة حماس في غزة”.

وجاء الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين بتدخل تركي، وهو ما يفسر نقل المعتقلين الأربعة إلى مدينة إسطنبول التركية على متن طائرة خاصة بعد الإفراج عنهم.

والفلسطينيون المفرج عنهم، هم كل من مروان عبد القادر الأشقر الذي يرأس شركة للأجهزة التكنولوجية في طرابلس منذ سنوات، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم يعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي.

الحكم على الفلسطينيين الأربعة

يُشار إلى أن المحكمة الليبية كانت قد أصدرت في 21 فبراير/شباط 2019، أحكاما مشددة تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق الفلسطينيين الأربعة.

جاء ذلك بعدما اعتقل الفلسطينيون الأربعة في السادس أكتوبر/تشرين الأول 2016 من أماكن سكنهم في العاصمة الليبية، بعد أن داهمت مجموعة مسلحة منازلهم وأودعتهم في سجن الردع قرب منطقة معيتيقة بطرابلس.

تأكيد الإفراج عن المتهمين الأربعة

بدورها، قالت شبكة الجزيرة إنها حاولت التواصل مع عدد من قيادات حركة حماس في تركيا، الذين رفضوا بدورهم التعليق على الحادثة، إلا أنهم أكدوا وصول الفلسطينيين الأربعة إلى مدينة إسطنبول.

فيما أكّد أحد أقارب المفرج عنهم، الإفراج عن قريبه و3 من رفاقه كانوا محتجزين في سجن “الردع” بطرابلس منذ عام 2016، ووصولهم إلى مدينة إسطنبول صباح الجمعة.

قرار الإفراج صدر منذ شهر

وأضاف أن أهالي المحتجزين كانت لديهم أخبار أولية عن صدور قرار بالإفراج عن المحتجزين الأربعة منذ قرابة شهر.

يشار إلى أن حركة حماس كانت قد استنكرت في بيانات سابقة محاكمة الفلسطينيين الأربعة بتهمة تهريب السلاح لقطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن المحتجزين أقاموا داخل ليبيا بغرض الدراسة والحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم.