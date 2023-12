ما فعله رونالدو عند هتاف جماهير الهلال باسم ميسي غير متوقع (فيديو)

وطن – نشرت وسائل إعلام أجنبية فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يتفاعل بشكل لافت مع هتافات لجماهير نادي الهلال السعودي بين شوطي المباراة مع فريق النصر لكرة القدم.

وظهر رونالدو في مقطع مصور وهو يتوجه إلى خارج الملعب للاستراحة ما بين الشوطين، لكنه لاحظ أن جماهير الهلال تهتف: “ميسي ميسي” فكانت ردة فعله غير متوقعة.

وعوضاً عن أن تستفز تلك الهتافات النجم البرتغالي قام كريستيانو رونالدو بإرسال القبلات للجماهير تعبيراً عن روحه الرياضية وعدم مبالاته بمحاولات الاستفزاز.

ردة فعل ذكية من رونالدو

واعتبر الكثيرون أن ما جرى يعكس ردة فعل ذكية من رونالدو الذي إن أظهر أي انزعاج سيبدو وكأن جمهور الهلال نجح لما أراد الوصول إليه من استفزاز الدون.

وكتب عبد الناصر عثمان واصفاً رونالدو: “The greatest athlete Cristiano. You are the best man أي أعظم رياضي كريستيانو. أنت أفضل رجل”.

اللقطة الأكثر نضجاً في تاريخ رونالدو

وعلق جيسي على الفيديو ورأيه في الدون بعد تلك اللقطة: “هذه هي اللحظة الأكثر نضجًا التي رأيته فيها في حياته المهنية”.

ونشرت صفحة TNT Sports الرياضية على فيسبوك لحظة تفاعل رونالدو مع هتافات نادي الهلال السعودي لميسي بالقبلات قبل مغادرة الملعب.

وانتهت مباراة النصر والهلال بفوز كبير للأخير بثلاثة أهداف دون مقابل سجل الأول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والثاني والثالث ألكساندر ميتروفيتش فيما طرد لاعب الهلال علي البليهي في آخر دقائق المباراة.

وعلى إثر تلك النتيجة عزز الهلال السعودي صدارته في الدوري بـ 41 نقطة يليه النصر الوصيف بـ 34 وبعده الأهلي بثلاثين نقطة.