ضابط تابع للسلطة الفلسطينية يثير توترا واشتباكات في قرية جنوبي نابلس بسبب حماس.. ماذا حدث؟

وطن- كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن حدوث توترات واشتباكات في إحدى قرى جنوب نابلس، بسبب تصرف ضابط تابع لأمن السلطة الفلسطينية ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي التفاصيل، أقدم أحد ضباط الأجهزة الأمنية في الفلسطينية، وهو يرتدي لباسا مدنيا على إزالة راية لحركة حماس في قرية يتما جنوبي نابلس.

تغطية صحفية: "أحد ضباط الأجـهــزة الأمنية الفلسطينية بلباس مدني يزيل رايـةً لـحـركــة حـ.ـمـ.ـاس في قرية يتما جنوب نابلس، ما أدى لمواجهات واشــتــبـاكات أوقعت عدة إصابات". pic.twitter.com/5RTQU8u3aE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2023

جاء ذلك تزامنا مع حالة التضامن الكبيرة التي تحظى بها المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس في ظل الحرب على غزة، وما يبذله مقاتلو كتائب الشهيد عز الدين القسام من جهود في مواجهة الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام فلسطينية، الضابط وهو يُزيل راية حماس من أعلى البنايات.

غضب عارم واندلاع اشتباكات

وأسفر تصرف الضابط التابع لأمن السلطة الفلسطينية، عن توتر حاد في القرية، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات أدَّت لسقوط إصابات.

أمن السلطة يعتقل مناصرين لغزة

يُشار إلى أنه قبل أسابيع، انتشر مقطع فيديو يوثق معاداة السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، لنصرة غزة في ظل تعرُّض القطاع لحرب إسرائيلية مدمرة.

فعلى الرغم من تصريحات السلطة التي تزعم أنها متضامنة مع أبناء غزة وحريصة على وقف الحرب على القطاع، أظهر الفيديو اعتقال شبان تضامنوا من غزة.

وبيّن الفيديو، عناصر أمن بلباس مدني تابعون للسلطة الفلسطينية، وهم يعتقلون عددا من المتظاهرين المشاركين في مسيرة لنصرة غزة في رام الله.

تعامل مريب من السلطة

وتتعامل السلطة الفلسطينية، بنوع من الريبة مع الأوضاع في قطاع غزة، ففي الوقت الذي تعلن فيه عن حالة من التضامن مع غزة، إلا أنّها تتهيأ على ما يبدو لتولي زمام الأمور في القطاع.

وكان عباس قد صرح في وقت سابق، أن السلطة على استعداد لتحمل مسئوليتها كاملة في قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، يتضمن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.