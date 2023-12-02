دعوة منصور عباس للمقاومة الفلسطينية لإلقاء سلاحها تثير جدلا.. ماذا قال عنه يحيى السنوار؟

وطن- أثير جدل عارم بسبب دعوة وجهها رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، للمقاومة الفلسطينية.

منصور عباس دعا المقاومة في قطاع غزة إلى إلقاء السلاح، والعمل مع السلطة الفلسطينية، زاعما أن هذا سيقود إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وقال في تصريحات شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن على المقاومة تشكيل حركة وطنية إلى جانب السلطة، تعمل على إقامة دولة فلسطينية من خلال الوسائل السلمية، وفق قوله.

وأضاف أن استخدام المقاومة الفلسطينية لقوة السلاح لتحقيق أهدافها أمر أثبت فشله، وأن الضحية هو الشعب الفلسطيني، حسب إدعائه.

جدل واسع بعد تصريحات منصور عباس

تصريحات منصور عباس أثارت غضبا واسعا بين النشطاء والمحللين الفلسطينيين والعرب على منصات التواصل الاجتماعي.

فقال الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة: “منصور عباس استمرأ خيانة شعبه وأنتج لها تنظيرا. ، صحف الغزاة تحتفي بحواره مع CNN.. يهبط أحدهم درجة أولى في سلّم السقوط، ويظن أنه سيقف عندها، ثم يُتْبعها بأخرى، وما يلبث أن يواصل السقوط.. لا سقوط بلا تبريرات، وسيمنحه سلوك قيادة السلطة و”م.ت.ف” و”فتح” (رئيسها واحد) الكثير منها”.

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وغرد الصحفي خالد كرازيم: “لأول مرة في تاريخ القضية، رئيس حزب عربي في دولة الكيان يدعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى إلقاء أسلحتها.. إنه منصور عباس المشبوه والرخيص الذي وصف أسرانا سابقا بالمخربين والإرهابيين وقال إن إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك”.

تداول فيديو لزعيم حماس يتحدث عن منصور عباس

وضمن ردود الفعل كذلك، تداول ناشطون مقطع فيديو لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وهو يتحدث عن منصور عباس.

وفي هذا الفيديو، وصف السنوار، منصور عباس بأنه “أبو رغال المرحلة”، وقال في كلمة: “شبكة أمان شكلت قائمة عربية لحكومة تأخذ قرارا باقتحام المسجد الأقصى فهذا أمر غير مسموح”.

وأضاف: “سيُسجل التاريخ إنك يا عباس منصور أبو رغال هذا المرحلة”.