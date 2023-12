أغرب هدف عكسي.. حارس هامبورغ الألماني يسجل هدفاً غريباً في مرماه

وطن – شهدت مباراة نادي هامبورغ وسانت باولي في “البوندسليغا 2” أحد أغرب الأهداف وأكثرها إحراجاً لصاحبها حارس المرمى دانييل هوير فرنانديز، ضمن الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وبتسديدة صاروخية في مرماه حقق حارس هامبورغ واحداً من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ كرة القدم، في الدقيقة 27 حين حاول لاعبو النادي الألماني بناء هجمتهم من الخلف.

ووجد الحارس دانييل هوير فرنانديز نفسه مضطراً للتسديد بعدما أعاد المدافع الكرة له بطريقة سيئة، لكن تلك الركلة القوية كانت في مرمى هامبورغ ليتمنى لو أنه تركها لكانت أقل إحراجاً مما حصل.

وكان هوير فيرنانديز قد حاول بناء الهجمة من عنده ومرر الكرة إلى زميله المدافع ستيفان أمبروسيوس، فنقلها بدوره إلى جيلهيرم راموس، لكنه أعاد الكرة إلى الحارس بطريقة سيئة.

واضطر الأخير للتعامل بتسرع ولم يكن يعتقد أن هذا التسرع سينجم عنه هدفا بهذا الشكل، حيث ركل الكرة بقوة لتتجه نحو سقف مرمى نادي هامبروغ.

وانتهت النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز الأول لنادي ساونت باولي اللاعب جاكسون إرفين في الدقيقة 15 ليضاعف فيرناندز النتيجة بهدف خطأ في مرماه.

Hamburg goalkeeper has just done this in the derby vs St. Pauli, Oh my god.

🤯🤯🤯

pic.twitter.com/lJsYOpNyh3

— The Euro Guys (@TheEuroGuys) December 1, 2023