أغرب هدف عكسي.. حارس هامبورغ الألماني يسجل هدفاً غريباً في مرماه

وطن – شهدت مباراة نادي هامبورغ وسانت باولي في “البوندسليغا 2” أحد أغرب الأهداف وأكثرها إحراجاً لصاحبها حارس المرمى دانييل هوير فرنانديز، ضمن الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وبتسديدة صاروخية في مرماه حقق حارس هامبورغ واحداً من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ كرة القدم، في الدقيقة 27 حين حاول لاعبو النادي الألماني بناء هجمتهم من الخلف.

ووجد الحارس دانييل هوير فرنانديز نفسه مضطراً للتسديد بعدما أعاد المدافع الكرة له بطريقة سيئة، لكن تلك الركلة القوية كانت في مرمى هامبورغ ليتمنى لو أنه تركها لكانت أقل إحراجاً مما حصل.

حارس هامبورغ بموقف لا يحسد عليه!

وكان هوير فيرنانديز قد حاول بناء الهجمة من عنده ومرر الكرة إلى زميله المدافع ستيفان أمبروسيوس، فنقلها بدوره إلى جيلهيرم راموس، لكنه أعاد الكرة إلى الحارس بطريقة سيئة.

واضطر الأخير للتعامل بتسرع ولم يكن يعتقد أن هذا التسرع سينجم عنه هدفا بهذا الشكل، حيث ركل الكرة بقوة لتتجه نحو سقف مرمى نادي هامبروغ.

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وانتهت النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز الأول لنادي ساونت باولي اللاعب جاكسون إرفين في الدقيقة 15 ليضاعف فيرناندز النتيجة بهدف خطأ في مرماه.

Hamburg goalkeeper has just done this in the derby vs St. Pauli, Oh my god. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/lJsYOpNyh3 — The Euro Guys (@TheEuroGuys) December 1, 2023

نتيجة مباراة هامبورغ وسانت باولي

وعاد لاعبو نادي هامبورغ بقوة وحققوا هدفين خلال دقيقتين فقط في الشوط الثاني من خلال روبيرت جلاتسل في الدقيقة 58 ومانويل فيراي في الدقيقة 60.

The Hamburg goalkeeper has just scored one of the most bizarre own goals you’ll ever see… 😭 pic.twitter.com/CbZnsTJAhv — CentreGoals. (@centregoals) December 1, 2023

واعتبر بعض المتابعين أن هذا الهدف العكسي من نادي هامبورغ سيكون منافسا بقوة على أسوأ هدف عكسي على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

وبتلك النتيجة رفع سانت باولي رصيده إلى 31 نقطة وحافظ على الصدارة، فيما وصل هامبورغ للنقطة 28 وبقي في مركز الوصافة.