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    أغرب هدف عكسي.. حارس هامبورغ الألماني يسجل هدفاً غريباً في مرماه

    تعرض حارس مرمى نادي هامبورغ الألماني دانييل هوير فرنانديز لموقف لا يحسد عليه حين سدد بشكل قوي في مرماه عن طريق الخطأ
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الهدف العسكي لهوير فرنانديز في مباراة هامبورغ وسانت باولي
    حارس مرمى هامبورغ دانييل هوير فرناندي يسجل هدفا عكسيا

    وطن – شهدت مباراة نادي هامبورغ وسانت باولي في “البوندسليغا 2” أحد أغرب الأهداف وأكثرها إحراجاً لصاحبها حارس المرمى دانييل هوير فرنانديز، ضمن الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

    وبتسديدة صاروخية في مرماه حقق حارس هامبورغ واحداً من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ كرة القدم، في الدقيقة 27 حين حاول لاعبو النادي الألماني بناء هجمتهم من الخلف.

    ووجد الحارس دانييل هوير فرنانديز نفسه مضطراً للتسديد بعدما أعاد المدافع الكرة له بطريقة سيئة، لكن تلك الركلة القوية كانت في مرمى هامبورغ ليتمنى لو أنه تركها لكانت أقل إحراجاً مما حصل.

    حارس هامبورغ بموقف لا يحسد عليه!

    وكان هوير فيرنانديز قد حاول بناء الهجمة من عنده ومرر الكرة إلى زميله المدافع ستيفان أمبروسيوس، فنقلها بدوره إلى جيلهيرم راموس، لكنه أعاد الكرة إلى الحارس بطريقة سيئة.

    واضطر الأخير للتعامل بتسرع ولم يكن يعتقد أن هذا التسرع سينجم عنه هدفا بهذا الشكل، حيث ركل الكرة بقوة لتتجه نحو سقف مرمى نادي هامبروغ.

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    وانتهت النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز الأول لنادي ساونت باولي اللاعب جاكسون إرفين في الدقيقة 15 ليضاعف فيرناندز النتيجة بهدف خطأ في مرماه.

    نتيجة مباراة هامبورغ وسانت باولي

    وعاد لاعبو نادي هامبورغ بقوة وحققوا هدفين خلال دقيقتين فقط في الشوط الثاني من خلال روبيرت جلاتسل في الدقيقة 58 ومانويل فيراي في الدقيقة 60.

     

     

    واعتبر بعض المتابعين أن هذا الهدف العكسي من نادي هامبورغ سيكون منافسا بقوة على أسوأ هدف عكسي على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

    وبتلك النتيجة رفع سانت باولي رصيده إلى 31 نقطة وحافظ على الصدارة، فيما وصل هامبورغ للنقطة 28 وبقي في مركز الوصافة.

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