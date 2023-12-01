يوسف عطال سيرحل عن نيس الفرنسي في الميركاتو القادم بعد إيقافه لتضامنه مع فلسطين

وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، بأن النجم الجزائري الدولي يوسف عطال سيرحل عن نادي نيس الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل، بعد إيقافه من قبل إدارة النادي على خلفية تضامنه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت إذاعة مونت كارلو (Rmc) الفرنسية الدولية، بأن الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي الموقوف على خلفية تضامنه مع القضية الفلسطينية، يريد الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز من بوابة نادي الخليج العربي في يناير المقبل.

يوسف عطال سيرحل عن نيس في الميركاتو الشتوي القادم

كما وذكرت تقارير صحية سعودية، بأن نادي أهلي جدة السعودي يدرس تقديم عرضه في سوق الانتقالات الشتوية القادمة (الميركاتو)، للتعاقد مع الجزائري يوسف عطال.

وكانت اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي الممتاز، قد أعلنت إيقاف الجزائري الدولي يوسف عطال لمدة 7 مباريات، على خلفية نشره مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات يدعو على اليهود، وهو ما اعتبرته الرابطة بأنه يحرض على الكراهية والعنف ودعم للإرهاب وفق زعمهم.

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تضامن لاعبو المنتخب الجزائري مع عطال

كما وأوقفت السلطات الفرنسية اللاعب يوسف عطال لعدة ساعات على خلفية الفيديو الذي تضامن فيه مع القضية الفلسطينية، بعد عودته من فترة التوقف الدولي الماضية إلى فرنسا.

وكان لاعبو المنتخب الجزائري قد عبروا عن تضامنهم ووقوفهم بجانب زميلهم يوسف عطال، على خلفية موقفه المساند والداعم للقضية الفلسطينية، لعل أبرزهم رياض محرز لاعب الأهلي السعودي وهشام بوداوي وغيرهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفق إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد بلغت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 37 ألف بجراح مختلفة، ولا يزال 6500 في عتاد المفقودين تحت ركام الأنقاض حتى الآن.