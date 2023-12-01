صورة ياسمين عبدالعزيز “الجريئة” مع منى الشاذلي تشعل المواقع! (شاهد)

وطن – أشعلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة جمعتها بالإعلامية منى الشاذلي .

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة مع منى الشاذلي على حسابها في انستغرام، علّق عليها بـ”صديقتي الغاليه علي قلبي”.

صورة ياسمين عبدالعزيز مع منى الشاذلي تعرضها لانتقادات!

وتعرّضت الفنانة المصرية لتعليقاتٍ تنتقد إطلالتها الجديدة، ووصفوها بالجريئة، مستغربين لجوء “ياسمين” إلى “عمليات نفخ الصدر” ، حسب ادعائهم .

وكتب معلق: “كانت محترمه ياسمين بس الواضح ان الوسط ده كله بلح الا نوادر النوادر”. بينما قال آخر: “ايه المنظر ده يا ياسمين!”.

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وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في موسم في رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار” مع زوجها الفنان أحمد العوضي.