رونالدو في ورطة قد تكلفه مليار دولار!

وطن – كشفت تقارير إخبارية عن أن كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، دعوى قضائية جماعية تسعى للحصول على تعويض قدره مليار دولار على الأقل، متعلقة بترويج “الدون” لشركة “بينانس” لتبادل العملات الرقمية المشفرة.

تلك الدعوى تم رفعها في محكمة اتحادية بالدائرة الجنوبية لفلوريدا يوم الاثنين.

وتزعم الدعوى القضائية، أن ترويج رونالدو لشركة “بينانس” لتبادل العملات الرقمية المشفرة “كان مخادعاً وغير قانوني، وأن شراكة بينانس مع مشاهير مثل رونالدو – حسب زعم المدعين – أدت إلى قيام البعض باستثمارات غير آمنة ومكلفة”.

وتقول الدعوى إن الأدلة تكشف الآن عن أن “احتيال بينانس تمكن من الوصول لهذه المستويات فقط من خلال مساعدة متعمدة من بعض أثرى وأقوى وأشهر المنظمات والمشاهير حول العالم مثل المدعى عليه رونالدو”.

ولم يعلّق كل من رونالدو وبينانس، أكبر شركة تبادل عملات رقمية في العالم، على الدعوى.

وأطلق كريستيانو مجموعته “سي. آر. 7” من “إن. اف. تي” مع بينـانس في نوفمبر من العام الماضي قبيل كأس العالم 2022.

وبدأت بأسعار تتراوح بين ما يعادل 77 دولاراً ووصلت إلى 10 آلاف دولار.بحسب “العربية”

وتضمنت المجموعة، 7 تماثيل متحركة لرونالدو من لحظات تاريخية في مسيرته.

ونفدت المجموعة الفاخرة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وفقاً للدعوى.

واستمر رونالدو في الترويج منذ ذلك الوقت لبينانس على موقعه الإلكتروني الرسمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مؤخرا على منصة “إكس” مقطعاً مصوراً لبينانس، وكتب أنه “يستعد لشيء” مع شركة العملات الرقمية سيتم الإعلان عنه الثلاثاء.

Cooking something up with @binance https://t.co/FMAP5GAdxE

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 28, 2023