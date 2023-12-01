“العربية” تُنافس الإعلام العبري وتُحمل حماس مسؤولية انهيار الهدنة! (فيديو)

وطن – زعمت قناة “العربية” السعودية أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أطلقت صواريخ تجاه الاحتلال الإسرائيلي قبل انتهاء الهدنة بفترة قصيرة، وادعت أن ذلك كان سبباً في انهيار الهدنة التي استمرت 7 أيام متتالية.

وخرجت مراسلة العربية في القدس الصحفية لانا كالغاصي، بادعاءات وصفت بالكاذبة زعمت فيها أن الاحتلال الإسرائيلي كان حريصاً على تمديد الهدنة حتى، يوم الأحد القادم.

ولم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته رغم الهدنة وشن حملات اعتقال كبيرة في جنين ومناطق الضفة الغربية، كما أطلقت قواته النار على كل من يحاول من الأهالي العودة إلى منازلهم شمالي القطاع.

“قناة العربية متصهينة أكثر من الصهاينة”

وفي الوقت الذي تواصلت فيه تلك الانتهاكات الإسرائيلية ولم يلتزم فيه الاحتلال بالهدنة وقام بإنهائها، خرجت قناة العربية لتكون وفق متابعين “متصهينة أكثر من الصهاينة أنفسهم”.

ووفق ما كتبه الصحفي الفلسطيني إبراهيم حمامي على منصة إكس: “الاحتلال أعلن وبوضوح أنه من استأنف العدوان وفي بيان رسمي.. وقناة “العربية” تصر على الكذب والتضليل… أي قاع ستصل إليه؟”.

الاحتلال أعلن وبوضوح أنه من استأنف العدوان وفي بيان رسمي…

وقناة "العربية" تصر على الكذب والتضليل…

أي قاع ستصل إليه؟ pic.twitter.com/NHnwbrCYQZ — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) December 1, 2023

ووصف الأكاديمي السعودي البارز الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد فيديو العربية وتصريحات مراسلتها بأنه “يعكس الانحياز السعودي إلى الاحتلال.”

فيما نشر أمجد أحمد صورة كاريكاتير أظهر فيه أفعى تخرج من ميكرفون العربية في إشارة إلى السموم التي تبثها القناة السعودية.

العربية أن تكذب أكثر pic.twitter.com/xjt69IeDbD — amjad ahmed (@amjadah97675914) December 1, 2023

وكتب المتابع رزيق بوحلاس: “قناة العبرية مزمار من مزامير بني صهيون موجهة للعالم العربي بإختصار”.

قناة العبرية مزمار من مزامير بني صهيون موجهة للعالم العربي بإختصار — رزيق بوحلاس Razik bouhales (@Razikalgeria21) December 1, 2023

يذكر أنه في الوقت الذي ارتقى فيه آلاف الشهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتوانى قناة “العربية” السعودية عن إبراز معالم صهيونيتها بشكل مستمر، حتى وصل بها الحال لقتل عزيمة المتفائلين بإنجازات المقاومة.

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ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، لم تتوقف قناة العربية عن تبني الموقف الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر.

إلا أن الأمور تطورت معها فأصبحت تتبنى روايات وأكاذيب لصالح الاحتلال رغم أن الأخير لم يعلنها أو يذكرها فكانت وفق متابعين: “متصهينة أكثر من الصهاينة أنفسهم”.