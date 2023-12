إيلون ماسك يثير جدلا بـ”قلادة” أهداها له والد أسير إسرائيلي.. ما المكتوب عليها؟

وطن- أثيرت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول لقطات مصورة تُظهر رجل الأعمال ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، وهو يرتدي قلادة حول عنقه، تحمل نقوشا باللغة العبرية.

القلادة حُصِل عليها إيلون ماسك من والد أحد الأسرى لدى المقاومة الإسلامية حماس، وكُتِب عليها: “قلوبنا رهينة في غزة”، وفق تغريدة نشرها مكتب الرئيس الإسرائيلي على منصة إكس.

In a meeting President @Isaac_Herzog held with @ElonMusk & families of hostages, Rachel showed Elon a video of her son Hersh, badly injured, being abducted by Hamas. Malki, father of another hostage, Omer, presented Elon with a dog-tag inscribed “our hearts are hostage in Gaza”. pic.twitter.com/BC2SePazQV

— Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 27, 2023