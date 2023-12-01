إيلون ماسك يثير جدلا بـ”قلادة” أهداها له والد أسير إسرائيلي.. ما المكتوب عليها؟

وطن- أثيرت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول لقطات مصورة تُظهر رجل الأعمال ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، وهو يرتدي قلادة حول عنقه، تحمل نقوشا باللغة العبرية.

القلادة حُصِل عليها إيلون ماسك من والد أحد الأسرى لدى المقاومة الإسلامية حماس، وكُتِب عليها: “قلوبنا رهينة في غزة”، وفق تغريدة نشرها مكتب الرئيس الإسرائيلي على منصة إكس.

In a meeting President @Isaac_Herzog held with @ElonMusk & families of hostages, Rachel showed Elon a video of her son Hersh, badly injured, being abducted by Hamas. Malki, father of another hostage, Omer, presented Elon with a dog-tag inscribed “our hearts are hostage in Gaza”. pic.twitter.com/BC2SePazQV — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 27, 2023

ورد إيلون ماسك على هذه الرسالة، قائلا: “سأرتديها كل يوم حتى يتم إطلاق سراح أحبائك”.

تفاعل مع المشهد

أثار هذا المشهد تفاعلا واسعا وجدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، فقال ناشط: “بالرغم من أن أيلون ماسك أمريكي ولا علاقة له بالصهاينة إلا أنه أبدى تعاطفا كبيرا معهم فبعد زيارته للكيان الصهيوني ارتدى قلادة أحد أسرى الحرب لدى المقاومة الفلسطينية وتعهد بعدم نزعها إلى أن يتم تحريرهم جميعا.. ملة الكفر واحدة لكن المتصهين العربي لا يفهم ذلك”.

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وكتب ياسر: “هذا خبر يحمل رمزية ساخرة.. الون ماسك يلبس قلادة كلب عرضها عليه ما يقال أنه أب لأسير..قال ماسك أن سيلبسها حتى تحرير الأسير..!! في رأيي أنهم قدموا له هذه القلادة لتصويره ككلب من كلابهم الأليفة..المطيعة!!”.

وحرص الكثير من النشطاء، على التغريد عن هذا التصرف من إيلون ماسك.

غضب من ماسك بسبب منشور معادٍ لليهود

حصول ماسك على هذه القلادة، جاء خلال زيارته لإسرائيل في أعقاب تعرضه لانتقادات بسبب منشور معادٍ لليهود على منصة إكس.

وكان ماسك قد أبدى في 15 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، موافقته على منشور بأن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

وقال مالك منصة إكس، إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة الاستبدال العظيم كان يقول “الحقيقة الفعلية”.

شركات كبرى تعلق إعلاناتها

وبعد هذا المنشور، علقت شركات أمريكية كبرى منها والت ديزني ووارنر برذرز ديسكفري و”إن بي سي” يونيفرسال الشركة الأم لكومكاست إعلاناتها مؤقتا على منصة إكس.

ماسك يسب الشركات المتوقفة عن الإعلان

وردا على هذه الخطوة، ظهر ماسك هو “يسب” الشركات التي أعلنت توقفها عن الإعلان بمنصة إكس، حيث وجه لها لفظا نابيا.