أمير القلوب أبو تريكة يتضامن مع فلسطين كعادته بهذه الصورة

وطن- يُواصل النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة 45 عاماً، المحلل في قنوات بين إن سبورت الرياضية القطرية، بصورة تداولها النشطاء له عبر منصات التواصل من داخل استديوهات بين إن سبورت خلال تحليله لمباريات كرة القدم.

ويُظهر في الصورة المتداولة للنجم المصري محمد أبو تريكة، وهو يرتدي أسواره بشعار علم فلسطين سوداء اللون، تعبيراً عن تضامنه كعادته مع القضية الفلسطينية، إثر الحرب الإسرائيلية المُتواصلة على قطاع غزة.

تضامن أبو تريكة مع فلسطين

وكان المصري محمد أبو تريكة قد غاب عن الظهور على شاشة شبكة قنوات بين إن سبورت الرياضية القطرية، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على ضوء التضامن مع فلسطين والحرب على غزة.

وظهر الكابتن أبو تريكة بعد غياب بكلمة قوية تضامناً مع فلسطين داخل استديوهات بين إن سبورت الرياضية القطرية بوقت سابق، ” أنا مش بخير.. لأنو غزة ليست بخير، 50 يوم والعالم المنافق ساكت.. 50 يوم هناك 20 ألف شهيد ماتوا.. 50 يوم 8 ألاف طفل فلسطيني استشهد”.

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دي القضية الحق واضح والباطل معروف

وواصل المصري أبو تريكة، ” 50 يوم العديد من النساء استشهدوا، والعالم صمتٌ بكمٌ فهم لا يفقهون، كشفناكم .. غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم الذي قول عن نفسه حر، حر إيه.. دي القضية الوحيدة في العالم الحق واضح والباطل معروف”.

وعادت العربدة الصهيونية والمجازر فى حق أهلنا فى غزة بدعم أمريكي مستمر .. نسأل الله أن يعجل لغزة ولشعبها بالفرج ويعز أرضها وأحرارها ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) December 1, 2023

وتابع، ” إنما أنتم تسكتوا عن الباطل وما بتنصروا الحق، والله العظيم سننصر الحق حتى لو إيه، فلتحيا فلسطين .. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين”.

وليس غريباً عن موقف النجم المصري المعتزل أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، دعمه ووقوفه مع القضية الفلسطينية، فعلى الدوام كان مساند ومناصر للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاماً وإلى يومنا هذا.

وارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وجرح ما يزيد عن 37 ألف آخرين بجراح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، فيما لا يزال 6500 في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمر خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.