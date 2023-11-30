نجم غلطة سراي يُسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا ويهديه إلى أطفال فلسطين (صور)

وطن- أهدى نجم غلطة سراي التركي كريم أكتوركوغلو 25 عاماً، هدفه الذي سجله داخل مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 من دور المجموعات، إلى أطفال فلسطين الذين تضرروا من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال التركي كريم أكتور كوغلو، عقب مباراة غلطة سراي ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، في تصريح صحفي معه، ” أهدي هذا الهدف إلى أطفال فلسطين الذين يستحقون مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام”.

نجم غلطة سراي كريم أكتوركوغلو يهدي هدفه إلى أطفال فلسطين

وأضاف نجم غلطة سراي أكتوركوغلو عن أطفال فلسطين، ” شجاعتهم وصمودهم يمثلان مصدر إلهام لي على أرضية الملعب”.

Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin’deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor.Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız. I dedicate this goal to all the children in… pic.twitter.com/GluO0n03aV — Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) November 29, 2023

وسجل اللاعب كريم أكتور كوغلو الهدف الثالث لفريق غلطة سراي التركي في الدقيقة ال71، داخل مرمى شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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وجددت جماهير غلطة سراي تضامنها مع الشعب الفلسطيني، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع على قطاع غزة، برفع الأعلام الفلسطينية خلال المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد داخل مدرجات ملعب ( أتاتورك الأولمبي)، الأربعاء.

واستشهد أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني من بينهم 8 ألاف طفل فلسطيني، وأصيب ما يزيد عن 34 ألف شخص بجراح مختلفة، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مباراة غلطة سراي ضد مانشستر يونايتد

وتعادل فريقا غلطة سراي أمام مانشستر يونايتد في منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بثلاثة أهداف لكليهما.

واحتل فريق غلطة سراي المركز الثالث من ترتيب مجموعته في منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، كما وبفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر برصيد 13 نقطة.