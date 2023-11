نجم غلطة سراي يُسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا ويهديه إلى أطفال فلسطين (صور)

وطن- أهدى نجم غلطة سراي التركي كريم أكتوركوغلو 25 عاماً، هدفه الذي سجله داخل مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 من دور المجموعات، إلى أطفال فلسطين الذين تضرروا من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال التركي كريم أكتور كوغلو، عقب مباراة غلطة سراي ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، في تصريح صحفي معه، ” أهدي هذا الهدف إلى أطفال فلسطين الذين يستحقون مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام”.

وأضاف نجم غلطة سراي أكتوركوغلو عن أطفال فلسطين، ” شجاعتهم وصمودهم يمثلان مصدر إلهام لي على أرضية الملعب”.

Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin’deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor.Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız.

