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    رياضة

    موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023

    الكاف يحدد موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023 في مراكش المغربية
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023
    الكاف وموعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023

    وطن- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الأربعاء، عن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023.

    وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، في بيان رسمي نشره عبر موقعه، بأن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023، سيكون في ال11 من شهر ديسمبر/ كانون الأول في مدينة مراكش المغربية.

    موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2023    

    وأوضح الكاف، بأن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية السمراء لعام 2023، سيقام في فندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

    جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023
    المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023

    وينافس الثلاثي الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي والمغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي، والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023 (الكرة الذهبية).

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    جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023

    وكان الجزائري محرز قد حقق ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي قبل انتقاله الصيف الماضي إلى صفوف الأهلي السعودي، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023
    المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023

    كما وحقق الحارس المغربي ياسين بونو المرشح الأبرز لتلك الجائزة، بطولة الدوري الأوروبي مع نادي إشبيلية قبل الانتقال إلى الهلال السعودي الصيف الماضي، إلى جانب وصوله مع منتخب بلاده أسود الأطلس إلى المركز الرابع على مستوى العالم في مونديال قطر 2022.

    بينما توج النيجيري فيكتور أوسيمين بلقب الدوري الإيطالي مع نادي نابولي، وكذلك التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو) للموسم الماضي.

    أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023

    وينافس المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق ومدرب سيمبا التنزاني الحالي، مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري على جائزة أفضل مدرب لعام 2023.

    جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023
    المرشحون لجائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023

    كما ويتنافس العديد من الأندية الأفريقية على جائزة أفضل نادٍ لعام 2023، لعل أبرزهم الأهلي المصري والوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وغيرهم.

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