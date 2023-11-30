وطن- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الأربعاء، عن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، في بيان رسمي نشره عبر موقعه، بأن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023، سيكون في ال11 من شهر ديسمبر/ كانون الأول في مدينة مراكش المغربية.

موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2023

وأوضح الكاف، بأن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية السمراء لعام 2023، سيقام في فندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

وينافس الثلاثي الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي والمغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي، والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023 (الكرة الذهبية).

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جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023

وكان الجزائري محرز قد حقق ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي قبل انتقاله الصيف الماضي إلى صفوف الأهلي السعودي، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما وحقق الحارس المغربي ياسين بونو المرشح الأبرز لتلك الجائزة، بطولة الدوري الأوروبي مع نادي إشبيلية قبل الانتقال إلى الهلال السعودي الصيف الماضي، إلى جانب وصوله مع منتخب بلاده أسود الأطلس إلى المركز الرابع على مستوى العالم في مونديال قطر 2022.

بينما توج النيجيري فيكتور أوسيمين بلقب الدوري الإيطالي مع نادي نابولي، وكذلك التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو) للموسم الماضي.

أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023

وينافس المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق ومدرب سيمبا التنزاني الحالي، مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري على جائزة أفضل مدرب لعام 2023.

كما ويتنافس العديد من الأندية الأفريقية على جائزة أفضل نادٍ لعام 2023، لعل أبرزهم الأهلي المصري والوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وغيرهم.