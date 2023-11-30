مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس.. فيديو مثير يوثّق لحظة التنفيذ

وطن- قتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب ستة آخرون على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، في عملية إطلاق نار شمالي غرب مدينة القدس.

وأطلقت النيران على مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة “راموت”.

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Attentat terroriste à l'entrée de Jérusalem…

Attaque à l'arme automatique comme on peut l'entendre sur l'une des vidéos. 5 blessés à des degrès divers. 1 tuée âgée de 24 ans. 2 terroristes éliminés. pic.twitter.com/Kq7yN9RsPP — Jonathan Serero (@sererojonathan) November 30, 2023

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار حيث شوهد شابان فلسطينيان وهما ينزلان من سيارة، وفتحا النيران على كل الموجودين الذين فروا في محاولة لإنقاذ حياتهم.

تغطية صحفية: "مصادر عبرية: لقطات تظهر لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة". pic.twitter.com/8LNOd5TtBI — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 30, 2023

بلاغ عن عملية إطلاق النار

وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، فإنه في الساعة 07:38 صباحا ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان عملية إطلاق النار، وقدمت العلاج الطبي إلى 7 حالات على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، إصابتان في حالة شديدة الخطورة، و5 بين الخطيرة والمتوسطة.

تغطية صحفية | مصادر عبرية: من مكان عملية إطــلاق الـنــار في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلَّة. pic.twitter.com/hXcQPA3k1k — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 30, 2023

في سياق متصل، أعلن مستشفى “شعاري تصيدك” بالقدس وصول أربع إصابات خطيرة وإصابة متوسطة من موقع عملية إطلاق النار قرب “راموت”.

أين وقعت عملية إطلاق النار؟

ووقعت عملية إطلاق النار على الشارع الرئيسي عند مستوطنة “راموت” على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند “راموت”.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن عملية إطلاق النار نفذها ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا في المكان.

عاجل |

🚨 الإسعاف الإسرائيلي: مـ ـقـ ـتل إسرائيلية وإصابة 8 آخرين بينهم 5 حالتهم خطرة جراء عملية إطلاق نار عند مدخل القدس 🔴 الشرطة الإسرائيلية تقول إنه تمت السيطرة على المشتبه به في حادث إطلاق النار عند حي راموت شرقي القدس pic.twitter.com/mSyZLKB2Fk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

شرطة الاحتلال تتحدث عن استشهاد المنفذين

فيما قالت الشرطة إنها أطلقت النار على منفذي عملية إطلاق النار وكذلك على سائق مركبة بزعم أنه قام بإيصالهما للمكان.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن قواتها حيدت منفذي عملية إطلاق النار المشتبه بهما، مشيرة إلى تعزيز التواجد العسكري في منطقة العلمية.

⭕شاهد| من مكان عملية إطلاق النار في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة pic.twitter.com/lHSzPMULqR — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 30, 2023