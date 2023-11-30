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    الهدهد

    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس.. فيديو مثير يوثّق لحظة التنفيذ

    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جثث إسرائيليين قتلى في عملية إطلاق نار بالقدس
    جثث إسرائيليين قتلى في عملية إطلاق نار بالقدس

    وطن- قتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب ستة آخرون على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، في عملية إطلاق نار شمالي غرب مدينة القدس.

    وأطلقت النيران على مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة “راموت”.

    وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار حيث شوهد شابان فلسطينيان وهما ينزلان من سيارة، وفتحا النيران على كل الموجودين الذين فروا في محاولة لإنقاذ حياتهم.

    بلاغ عن عملية إطلاق النار

    وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، فإنه في الساعة 07:38 صباحا ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس.

    وأشار إلى أن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان عملية إطلاق النار، وقدمت العلاج الطبي إلى 7 حالات على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، إصابتان في حالة شديدة الخطورة، و5 بين الخطيرة والمتوسطة.

    في سياق متصل، أعلن مستشفى “شعاري تصيدك” بالقدس وصول أربع إصابات خطيرة وإصابة متوسطة من موقع عملية إطلاق النار قرب “راموت”.

    أين وقعت عملية إطلاق النار؟

    ووقعت عملية إطلاق النار على الشارع الرئيسي عند مستوطنة “راموت” على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند “راموت”.

    وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن عملية إطلاق النار نفذها ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا في المكان.

    شرطة الاحتلال تتحدث عن استشهاد المنفذين

    فيما قالت الشرطة إنها أطلقت النار على منفذي عملية إطلاق النار وكذلك على سائق مركبة بزعم أنه قام بإيصالهما للمكان.

    وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن قواتها حيدت منفذي عملية إطلاق النار المشتبه بهما، مشيرة إلى تعزيز التواجد العسكري في منطقة العلمية.

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