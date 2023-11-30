مسؤول مصري يحذر من مخطط بايدن الكبير: “أمور مقلقة على الحدود المصرية”

وطن – تحدث مسؤول مصري عن “أمور مقلقة” على الحدود المصرية تؤشر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير بالاشتراك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن وكيل مباحث أمن الدولة والخبير الأمني والاستراتيجي اللواء خيرت شكري قوله إن “هناك عدة تساؤلات حول أمور مقلقة تحدث على الحدود المصرية متعلقة بتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير”.

وردا على سؤال RT حول ما تتعرض له مصر من تهديدات، أجاب شكري على تساؤلات حول هل ما يحدث على حدود مصر الجنوبية والغربية والشرقية أمر طبيعي، أم إنه مخطط وترتيبات تآمرية مرتبطة بالمخطط الأمريكي “الشرق الأوسط الجديد”.

ما علاقة الحرب الإسرائيلية على غزة؟

ولفت الخبير الأمني المصري إلى أنه لا يمكن فصل الحرب الإسرائيلية على غزة عن تلك الأمور المقلقة وبعد مضي فترة طويلة على تلك الحرب وما رافقها من كوارث إنسانية هي الأولى على مر التاريخ ومجازر إبادة تستدعي التوقف أمام الموقف العالمي وهو الصمت الدولي وعدم تحرك الحكومات تجاه ما يحدث في قطاع غزة من إبادة شعبها.

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وتساءل شكري: “هل هذا الصمت الدولي مرتبط بتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهل فكرة الوطن البديل للشعب الفلسطيني في غزة والضفة هو جزء هام وأساسي من هذا المشروع التآمري على منطقتنا العربية وفي مقدمتها مصر؟”.

ويرى المسؤول الأمني المصري بأنه لا يمكن فصل ما يحدث على الحدود المصرية من اضطرابات وحروب أهلية في دول الجوار، وما يحدث في قطاع غزة وطرح فكرة سيناء الوطن البديل، وإبادة شعب شمال غزة وترحيلهم منها، قد يرتبط بمشروع الشرق الأوسط الجديد.

وتحقيق هذا المشروع قد يكون من خلال أن تكون سيناء الوطن البديل لقطاع غزة، وأن تكون الأردن الوطن البديل للضفة الغربية، وإبادة الفلسطينين في شمال غزة بالكامل وتهجير المتبقي منهم إلى الجنوب قرب معبر رفح، مع القضاء على البنية التحتية لشمال غزة بالكامل بحيث لا تصلح للعودة اليها وفق اللواء خيرت شكري.

وقد يرجع الصمت الدولي إلي أن المطلوب محو غزة من خريطة الوطن العربي وضمها لإسرائيل، وتحويل شمال غزة إلي ميناء إسرائيلي، يخدم مشروع ممر بايدن الاقتصادي من الهند مارا ( بالسعودية والأمارات والأردن وغزة) ومنها لإسرائيل باتجاه أوروبا.