ذعر يصيب سيدة بسبب تصرف غريب من دجاج حديقتها (فيديو)

وطن – تعرضت سيدة لظاهرة غريبة من نوعها بعد أن حاولت إطعام خمس دجاجات تملكها في حديقة المنزل بعد أن نثرت لهن الطعام، وفيما كن يركضن لالتقاط الحبات المتناثرة، توقفن فجأة عن الحركة في نفس التوقيت.

وكانت جميع الدجاجات تنظر في اتجاه واحد وكأنها ترى شيء لا يمكن للبشر رؤيته دون أي حراك يذكر رغم محاولة المربية الحديث معها فيما شكك متابعون بصحة المقطع مشيرين إلى أنه قد يكون معدلاً ليظهر بهذه الصورة المخيفة.

ونشرت مدربة الحياة بريانا أنطوانيت مقطع فيديو لدجاجاتها على TikTok حيث بدت الطيور متجمدة لأكثر من دقيقتين ورفضت التحرك على الرغم من محاولات أنطوانيت لحملهن على الحركة.

وعندما صرخت، “نيك” (لغة في مخاطبة الطيور لحثها على الحركة) بدأ الدجاج بالركض مرة أخرى وكأن شيئًا لم يحدث، مما جعلها في حالة ذهول.

سبب تجمد الطيور

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها إن مدربة الحياة لم تصدق عينيها وظلت تتساءل عن سبب تجمد الطيور في الوقت المناسب.

وفي فبراير الماضي وثق أيضا مقطع فيديو آخر، تجمعا غير مسبوق لأسراب من الطيور في اليابان.

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وأثارت الظاهرة حينها جدلا واسعا، خاصة أنها تزامنت مع ظواهر أخرى، مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر.

وبحسب موقع “تواصل” فإن الطيور تعتمد على البصر أكثر من اعتمادها على حاسة السمع لمراقبة العالم من حولها.

ولذلك السبب فإن حاسة السمع تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد البصر، لكن بعض الطيور يمكنها سماع أصوات يتراوح ترددها ما بين 1 و4 هيرتز.

وعلاوة على سلوكها الغريب بعض الأحيان يمكن للدجاج التواصل عبر مالا يقل عن 24 من الأصوات المتميزة، فضلاً عن مختلف العروض المرئية. ويستخدم الدجاج الاتصالات التي تعتمد على استخدام الإشارات لنقل المعلومات، مثل العروض والصافرات وغيرها