حفيد أسطورة الملاكمة الراحل كلاي يُهدي فوزه في نزال بالضربة القاضية إلى فلسطين (فيديو)

وطن- أهدى الملاكم الأمريكي بياجيو علي والش 25 عاماً، حفيد أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، فوزه في إحدى نزلات رياضة الفنون القتالية إلى فلسطين، نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات لمدن الضفة الغربية على مدار الوقت.

وقال الأمريكي بياجيو بعد انتهاء نزاله بالفوز من داخل الحلبة، ” لقد ناضلت من أجل إخوتي وأخواتي الذين يعانون كل يوم في فلسطين“.

تضامن حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي مع فلسطين

وواصل حديثه، ” لقد ناضلت من أجل جميع الأطفال الذين سلبوا من أهلهم، وجميع الآباء الذين أخذوا من أبنائهم.. هناك الكثير من الأمور التي تدور في ذهني الآن”.

وبحسب إحصائية أولية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 34 شخص آخرين بجراح مختلفة، قبل إعلان هدنة إنسانية مؤقتة نهاية الأسبوع الماضي.

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ويطمح الملاكم الأمريكي بياجيو علي والش حفيد أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، بأن يكون محترفاً في رياضة الفنون القتالية والسير على خطى جده، الذي يعتبر مصدر إلهام وقوة للعديد من الرياضيين في هذه الرياضة حول العالم.

الفوز بالضربة القاضية

وحقق الملاكم الأمريكي بياجيو حفيد أسطورة الملاكمة الراحل كلاي، الفوز في إحدى نزالات الفنون القتالية المختلطة بالضربة القاضية في بطولة العالم لعام 2023، على حساب منافسه جويل لوبيز.

واستطاع الملاكم بياجيو علي والش من تحقيق الفوز برصيد 6-1، بعد تنفيذ تسديدة الضربة القاضية على رأس منافسه المقاتل البورتوريكي لوبيز، مع بداية الجولة الثانية ليسقط الأخير على الأرض وينهي الحكم القتال بفوز حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي في النزال.