جماهير غلطة سراي تُجدد تضامنها برفع الأعلام الفلسطينية في دوري الأبطال (شاهد)

وطن- رفعت جماهير غلطة سراي التركي الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات ملعب (رامز بارك) في العاصمة اسطنبول، لتجديد تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول من قبل النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، جماهير غلطة سراي وهي ترفع الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الملعب، خلال مباراة فريقها أمام مانشستر يونايتد، الأربعاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

جماهير غلطة سراي تجدد تضامنها مع فلسطين

وليست المرة الأولى التي تتضامن فيها جماهير غلطة سراي كغيرها من الأندية الأوروبية والعربية مع القضية الفلسطينية داخل ملاعب كرة القدم، بل سبق وأن رفعت لافتة ضخمة خلال المباريات الماضية، دون عليها: ” إذا كانت القدس ليست حرة.. فالدنيا أسيرة”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المجازر بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، من خلال قصف المنازل والمدارس والمساجد والأحياء السكنية بشكل عشوائي دون سابق إنذار، ناهيك عن محاصرة المشافي في مدينة غزة والشمال وخروجها عن الخدمة.

واستشهد أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، جرح نحو 34 ألف شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال الآلاف مفقودين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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مباراة غلطة سراي ضد مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر متصل، تعادل فريق غلطة سراي أمام منافسه مانشستر يونايتد، في منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة على نهاية منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وسجل أهداف غلطة سراي حكيم زياش هدفين في الدقيقة ال29 وال62 ومحمد كريم أكتوركوغلو في الدقيقة ال71.

فيما أحرز مانشستر يونايتد ثلاثية أهداف عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة ال11، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة ال18 وسكوت ماكتومناي في الدقيقة ال55.

ويحتل فريق غلطة سراي المركز الثالث من ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 5 نقاط، كما وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ برصيد 13 نقطة.

كما وجاء فريق مانشستر يونايتد في أدنى جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لهذا الموسم.