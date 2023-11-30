تعرف على الأندية التي تأهلت إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وطن- حسمت العديد من الأندية تأهلها إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، قبل الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لهذا الموسم.

وكان من أبرز الأندية التي تأهلت بشكل مباشر إلى منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حامل اللقب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والوصيف إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

الأندية التي تأهلت إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء الفرق التي نجحت في الصعود إلى دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى الآن، وهي على النحو الآتي:

مانشستر سيتي (إنجلترا).

إنتر ميلان ( إيطاليا).

ريال مدريد (إسبانيا).

برشلونة (إسبانيا).

أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

ريال سوسيداد (إسبانيا).

بايرن ميونخ (ألمانيا).

بوروسيا دورتموند (ألمانيا).

لايبزيغ (ألمانيا).

أرسنال (إنجلترا).

لاتسيو (إيطاليا).

آيندهوفن (هولندا).

فيما لا تزال 4 فرق أوروبية ستحسم بطاقات تأهلها إلى الدور القادم، في الجولة السادسة والختامية من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، في ال12-13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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موعد قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024

ومن المتوقع أن تجرى مراسم قرعة دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الاثنين، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

يشار إلى أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين داخل ملعب ( ستاد أتاتورك الأولمبي) في العاصمة التركية إسطنبول.