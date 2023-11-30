بيان أمريكي جديد حول إمكانية اتساع رقعة الحرب في غزة وامتدادها إلى لبنان

وطن – نشرت الخارجية الأمريكية بياناً رسمياً جديداً عبر عن قلق الولايات المتحدة من امتداد الحرب في غزة إلى مناطق أخرى وعلى وجه الخصوص الأراضي اللبنانية.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية على منصة إكس تصريحات سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد قولها: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال اتساع رقعة الصراع في غزة”.

وأضاف أن القلق ينعكس على وجه الخصوص حول لبنان: “لا تريد الولايات المتحدة رؤية الصراع يتمدد إلى لبنان، حيث سيكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين ورفاه الشعب اللبناني”.

بيان الخارجية الأمريكية حول غزة

وأردف بيان الخارجية الأمريكية حول غزة بأن “استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية، ويشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصرا رئيسيا من هذا الجهد”.

سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال اتساع رقعة الصراع في غزة. وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية الصراع يتمدد إلى لبنان، حيث سيكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين ورفاه الشعب اللبناني. إن… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 30, 2023

وتابع: “تلعب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) دورا حيويا على طول الخط الأزرق، ونتوقع أن تعمل كافة الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام”.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع انتشار تقارير عديدة تشير إلى إمكانية فتح جبهات في مناطق أخرى غير غزة في حال أصر الاحتلال على الحل العسكري وتهجير سكان القطاع الفلسطيني.

مشروع الشرق الأوسط الكبير!

الكاتب ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي البريطاني كان قد حذر مما وصفه جبهة خطيرة وزلزال قد يلحق بالأردن جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة ومحاولات تفريغ القطاع من سكانه.

وقال هيرست في مقال رصدته وطن إن المملكة الأردنية تزلزلت من رأسها إلى أساسها بسبب محاولات إسرائيل المعلنة والفعلية لتفريغ غزة من سكانها.

كما حذر وكيل مباحث أمن الدولة والخبير الأمني والاستراتيجي اللواء خيرت شكري مما وصفه أمور مقلقة تحصل على الحدود المصرية تشير إلى أن هناك مساعي لتنفيذ ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير.