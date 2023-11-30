المغربي مهدي بنعطية مستشارًا فنياً لنادي مارسيليا الفرنسي

وطن- أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، تعيين المغربي مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابقين، مستشاراً فنياً للنادي الذي بدأ مشواره الاحترافي معه.

وقال نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، ” نعلن تعيين مهدي بنعطية مستشاراً فنياً للنادي”.

المغربي مهدي بنعطية مستشارًا فنياً لنادي مارسيليا

وبين النادي في بيانه، “سيجعل مهدي بنعطية خبرته معرفته بكرة القدم الحديثة، متاحة لنادي أولمبيك مارسيليا“.

وختم، “بالتعاون الوثيق مع بابلو لونغوريا، رئيس مجلس الإدارة، وستيفان تيسييه المدير العام، كما وسيساعد في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الرياضية للنادي، ولا سيما جذب أفضل المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها”.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2023

ووفق المصادر داخل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بأن المغربي الدولي المعتزل مهدي بنعطية سيتمتع بدور ومكانة مماثلة لما يقوم بها البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن مصادر أخرى، قالت بأن مهدي بنعطية سيكون مهامه تحت قيادة المدير العام الحالي لنادي مارسيليا الفرنسي ستيفان تيسييه.

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أولمبيك مارسيليا

وسيواجه فريق أولمبيك مارسيليا نظيره أياكس أمستردام الهولندي، الخميس، في منافسات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ويتصدر فريق أولمبيك مارسيليا ترتيب مجموعة الدوري الأوروبي برصيد 8 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف برايتون بنفس عدد النقاط حتى الآن.

ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز ال12 من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 14 نقطة، كما وبفارق كبير عن حامل اللقب السابق باريس سان جيرمان برصيد 30 نقطة للموسم الجاري.