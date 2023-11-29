“نبكي من أجل غزة” .. ألتراس باريس سان جيرمان يتضامن مع فلسطين بلافتةٍ ضخمة في دوري أبطال أوروبا (صور)

وطن- رفعت ألتراس باريس سان جيرمان لافتة كبيرة في مدرجات ملعب ” حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس، تتضامن فيها مع أهل فلسطين في غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع على القطاع منذ الشهر الماضي.

ودون على اللافتة الكبيرة التي رفعها ألتراس باريس سان جيرمان الفرنسي، ” نبكي من أجل غزة”، تعبيراً عن تضامنه مع أهالي فلسطين في قطاع غزة.

تضامن ألتراس باريس سان جيرمان مع فلسطين

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والكنائس، وسقوط الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني بحق المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 34 ألف شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال مفقودين عالقون تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة.

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مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

وخيم التعادل الإيجابي بين باريس سان جيرمان أمام منافسه نيوكاسل الإنجليزي، الثلاثاء، بهدف لكليهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وسجل نيوكاسل هدف التقدم في المباراة عن طريق اللاعب ألكسندر إيزاك عند الدقيقة ال24، فيما أحرز هدف التعادل فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال90+8 من ركلة جراء سجلها اللاعب كيليان مبابي.

وجاء فريق باريس سان جيرمان في وصافة ترتيب المجموعة من منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند برصيد 10 نقاط.

فيما تواجد الفريق المنافس نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد5 نقاط، متساوياً بذلك مع متذيل الترتيب ميلان بنفس الرصيد من النقاط لهذا الموسم.