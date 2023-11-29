نائبة مدير CIA تفاجئ الجميع بالعلم الفلسطيني.. تفاصيل واقعة هزت أمريكا بسبب صورة “غلاف فيسبوك”

وطن – في تصرف لافت ويحمل دلالة واضحة ورسالة مباشرة، أقدمت نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لشؤون التحليل على تغيير صورة غلاف حسابها على موقع فيسبوك.

وفي الصورة الجديدة، تظهر صورة رجل يلوح بالعلم الفلسطيني الذي كثيرا ما يستخدم في القصص التي تنتقد إسرائيل.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإنّ هذه الصورة تم نشرها من قبل المسؤولة الأمريكية في 21 أكتوبر/تشرين الأول أي بعد أسبوعين من عملية طوفان الأقصى.

بيان سياسي نادر الحدوث

وقالت الصحيفة، إن ما قامت به المسؤولة الأمريكية يعد بيانا سياسيا عاما نادر الحدوث من قبل ضابط مخابرات كبير بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أثارت انشقاقاً داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولم تكشف “فايننشال تايمز” عن اسم المسؤولة، وذلك بعد أن أعربت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن قلقها بشأن سلامتها.

وجاء نشر الصورة المؤيدة لفلسطين، بالتزامن مع تصاعد التوترات داخل الإدارة حول ما إذا كان ينبغي للرئيس بايدن ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لوضع حد للحرب على غزة.

صورة أخرى: فلسطين حرة

وفي منشور منفصل على فيسبوك أيضا، نشرت مسؤول المسؤولة الكبيرة صورة شخصية مع ملصق مكتوب عليه “فلسطين حرة”، مثبتًا على الصورة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه الصورة نُشرت على فيسبوك منذ سنوات وقبل وقت طويل من الحرب على غزة.

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وأضاف المصدر، أن المسؤولة المذكورة هي محللة محترفة (في الاستخبارات المركزية) وتتمتع بخلفية واسعة في جميع جوانب الشرق الأوسط، زاعما أنه لم يكن المقصود من منشورها (العلم الفلسطيني) التعبير عن موقف بشأن الصراع.

المسؤولة الاستخباراتية تحذف الصورة

ولم تستجب المسؤولة المذكورة لمحاولة التواصل معها عبر موقع “ليكيند إن”، وبعد ذلك حذفت الصور المؤيدة لفلسطين والمشاركات غير ذات الصلة من العام ونصف العام الماضيين من صفحتها.

بدورهم، أعرب أربعة من مسؤولي المخابرات السابقين، عن دهشتهم من قيام أحد نائبي المدير المساعدين التابعين لرئيس قسم التحليل بنشر صورة على “فيسبوك” تظهر وجهات نظرها السياسية الواضحة بشأن قضية مثيرة للخلاف، بحسب الصحيفة.

وكانت المسؤولة المعنية قد أشرفت في السابق على إنتاج الموجز اليومي للرئيس، وهو عبارة عن مجموعة من المعلومات الاستخبارية السرية للغاية التي يتم تقديمها للرئيس في معظم الأيام، كما أنها ومساعديها مسؤولون أيضا عن الموافقة على جميع التحليلات المنشورة داخل الوكالة.