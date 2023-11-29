زعيم مافيا إيطالية يعرض التنازل عن جزيرته في دبي لتخفيف عقوبته

وطن – في قصة غريبة ضمن المحاكم الإيطالية نقلت تفاصيلها صحيفة “الغارديان” البريطانية، عرض زعيم عصابة إيطالية يدعى “رافائيل إمبريالي” التنازل عن جزيرته في دبي مقابل التخفيف من عقوبته أمام القضاء.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فإن إمبريالي، البالغ من العمر 49 عاما، هو جزء من مجموعة مكونة من 20 شخصًا في قلب محاكمة مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات.

وبحسب وكالة أنسا، فإن إمبريالي بدأ مسيرته الإجرامية في مقهى في أمستردام، قبل أن يرتقي في الرتب ليصبح أحد قادة تحالف الكارتلات الأوروبية، الذي تشكل مع مجرمين إيرلنديين وهولنديين وحتى بوسنيين.

ويواجه إمبريالي تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وإنشاء عصابة إجرامية. وإذا أدين، فقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

ويأمل إمبريالي أن تساعد خطوته بالتنازل عن الجزيرة التي تبلغ قيمتها 60 مليون يورو على الأقل، في تخفيف عقوبة السجن المحتملة بحقه.

ويمثل اقتراح إمبريالي التنازل عن جزيرته في دبي خطوة غير مسبوقة من قبل أحد أعضاء المافيا الإيطالية. وقد يشير إلى أنه يأمل في التعاون مع السلطات الإيطالية لتخفيف عقوبته.

وإذا نجح إمبريالي في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيطالية، فقد يوفر معلومات قيمة حول أنشطة المافيا الإيطالية في الخارج.

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الاختباء في دبي

وكان إمبريالي هاربًا منذ عام 2016 ومختبئًا في الإمارات، حيث حصل على جزيرة تسمى “تايوان”، وهي جزء من الأرخبيل الاصطناعي، الذي تم بناؤه على بعد بضعة كيلومترات من ساحل دبي.

كان إمبريالي يعيش أسلوب حياة فاخر أثناء إقامته في الإمارة الخليجية، حيث كان ينفق أكثر من 400 ألف يورو شهريًا. وقد ورث لقب “رئيس فان جوخ”، بعد أن امتلك لفترة من الزمن لوحتين مسروقتين لفان جوخ.

وبعد إلقاء القبض عليه في عام 2021، تم تسليم إمبريالي في عام 2022 إلى إيطاليا لمحاكمته. وقد قدم منذ ذلك الحين معلومات عن شركائه إلى العدالة.

وقال المدعي العام ماوريتسيو دي: “من الواضح أن إمبريالي يرغب في الحصول على تخفيضات في الأحكام.. نحن بصدد تقييم صحة تصريحاته، ولكن لا يبدو أن هناك أي شك في صحتها”.

وأوضح المدعي أنه من غير الواضح ما إذا كان نقل ملكية الجزيرة المزعومة في دبي إلى الدولة الإيطالية سيؤدي إلى عقوبة مخففة.