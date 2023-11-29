“رقصة أصحاب الأرض.. فلتحيا فلسطين”.. الثنائي محمود كهربا وإمام عاشور يُوصلان تضامنهما مع فلسطين برقصة الحرية (فيديو)

وطن- جدد ثنائي نجوم الأهلي المصري محمود كهربا وإمام عاشور، تضامنهما مع الشعب الفلسطيني برقصة الحرية، خلال احتفالهما داخل الملعب في المباراة الماضية أمام ميدياما، في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسجل النجم المصري محمود كهربا هدفاً داخل مرمى منافسه ميدياما الغاني بعد تمريرة رائعة من زميله إمام عاشور في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر الأهلاوي بفوز نظيف على الغاني ميدياما بثلاثية دون مقابل.

ونشر محمود كهربا مقطع فيديو لاحتفاله عبر حسابه على منصة (X)، لرقصة الحربة مع زميله إمام عاشور، معلقاً عليه: ” رقصة أصحاب الأرض .. فلتحيا فلسطين”.

الثنائي محمود كهربا وإمام عاشور

وغزت رقصة الحرية ملاعب كرة القدم التي تعود أصولها إلى الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية، ليقلدها الشباب الفلسطيني الثائر خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، خلال رشقهم جنود الاحتلال بالحجارة، قبل أن تنقل بشكل سريع إلى الملاعب.

وكان الجزائري يوسف بلايلي نجم نادي مولودية الجزائري، قد احتفل بهدفه في منافسات الدوري الجزائري لكرة القدم، برقصة الحرية ورفع العلم الفلسطيني أمام جماهيره داخل مدرجات ملعب المباراة خلال الأسابيع الماضية.

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وارتقى في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بنسبة تفوق 80%، فيما أصيب نحو 34 ألف مصاب بجراح مختلفة، بحسب تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

هدنة إنسانية مؤقتة

وكانت المساعي القطرية والمصرية برعاية أمريكية قد توصلت إلى هدنة إنسانية مؤقتة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تضمنت الإفراج عن أسرى مدنيين من الأطفال والنساء من كلا الطرفين.

كما وإدخال مساعدات إنسانية من المواد الغذائية والوقود بنحو 200 شاحنة عبر معبر رفح البري جنوب غزة، والتي لا تكفي لسد احتياجات أهالي قطاع غزة، إثر الحصار الذي فرضه الاحتلال على القطاع منذ إعلان حربه في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.