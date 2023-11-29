تطورات ساخنة قبل إعلان تمديد الهدنة.. الاحتلال رفض تسلم جثامينه والقسام رَفَعت الجاهزية

وطن- أعلنت دولة قطر، توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، لتدخل بذلك يومها السابع على التوالي.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي ( الخميس ).

وأضاف أن تمديد الهدنة سيكون بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد متحدث الخارجية القطرية، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة قبيل دقائق قليلة من انتهائها وتحديدا عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

بدورها، قالت حركة حماس، في بيان مقتضب: “تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس”.

القسام تطالب مقاتليها برفع الجاهزية

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد طلبت من مقاتليها البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسباً لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة.

الاحتلال رفض تسلم جثامين قُتلوا جراء قصفه

وسبق الإعلان عن تمديد الهدنة، خلافات واضحة أكّدتها حركة حماس، التي قالت إنّ الاحتلال رفض تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية.

وأكّدت حماس أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.

مفاوضات صعبة لتمديد الهدنة

وكان مسؤولون إسرائيليون، قد أكدوا أن حركة حماس اقترحت عبر وسطاء إطلاق سراح أقل من عشرة أسرى، أو إطلاق سراح أسرى ليسوا من النساء والأطفال لتمديد الهدنة، علما بأن إسرائيل تسعى لأن يشمل اتفاق الأسرى رجالاً وعسكريين تحتجزهم حماس في غزة.

وقبل الإعلان عن تمديد الهدنة، أفاد المسؤولون بأنه إذا لم تقدم حماس قائمة تضم عشر نساء وأطفال بحلول الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، فسوف يستأنف القتال.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة 12، إنه إذا لم يتغير اقتراح حماس بإطلاق سراح المجموعة التالية من الأسرى الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستستأنف القتال.