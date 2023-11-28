هآرتس تكسر حاجز الكتمان وتكشف عدد جرحى جيش الاحتلال في معارك غزة

وطن- كسرت صحيفة عبرية، حاجز الكتمان الذي يفرض جيش الاحتلال، وكشفت عن إصابة نحو ألف جندي إسرائيلي منذ اندلاع الحرب والعمليات البرية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “هآرتس“، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي قوله إن ما يقارب 1000 جندي أصيبوا في الحرب والمعارك التي دارت في قطاع غزة، وإن 202 منهم حالتهم خطيرة.

وأضافت أن 320 من الجنود إصابتهم متوسطة ونحو 470 وصفتهم إصابتهم بالطفيفة.

رفض إسرائيلي سابق

ووفق هآرتس، كان جيش الاحتلال قد رفض في البداية نشْر بيانات عن عدد الجنود الجرحى وحالتهم، لكنه وافق مؤخراً على إعطاء المعلومات.

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يُشار إلى أنه حتى يوم الأربعاء الماضي، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 71 ضابطاً وجندياً منذ بدء العمليات البرية في غزة منذ الـ27 من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك وفق الإعلانات اليومية للجيش، في حين تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن العدد أكبر مما يعلن.

اعتراف إسرائيلي بخوض معارك ضارية

وسبق أن اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بخوضه معارك وصفها بالضارية في قطاع غزة في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وحسب أرقام رسمية إسرائيلية، فإن المقاومة الفلسطينية قتلت منذ 7 أكتوبر أكثر من 1200 إسرائيلي، بينهم نحو 400 من الضباط والجنود.

يُشار إلى أن المعارك توقفت في القطاع منذ الجمعة الماضي، بعدما دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، لمدة 4 أيام، قبل أن يعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين.