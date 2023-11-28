لماذا رفض متحدث السيسي الظهور مع عمرو أديب على شاشة MBC السعودية؟ (فيديو)

وطن – رفض رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ـ رئيس النظام ـ الظهور مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، للتعليق على الانتخابات الرئاسية التي تبدأ الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه عمرو أديب ـ الذي فاجأ الجميع بكشفه عن حصوله على الجنسية السعودية ـ في حلقة برنامجه الاثنين، مما سبب حالة من الذهول والحرج لأديب الذي قال إنهم تواصلوا مع رئيس حملة السيسي والمتحدث باسمه أكثر من مرة لكنه لم يتجاوب معهم.

عمرو أديب يثير الجدل.. ماذا قال عن رئيس حملة السيسي؟

ودفع ذلك الكثيرون للتساؤل عن سبب هذا التجاهل، رغم أن أديب يعد أحد أبواق النظام المصري ومن مؤيديه العتيدين.

وكان الإعلامي المصري الذي أعلن الاثنين، عن حصوله على الجنسية السعودية، قد قال في حلقة برنامجه إن أناساً كثيرون يسألونه: متى ستستقبل المتحدث باسم السيسي؟

وتابع مجيبا: “أقول لكم على الهواء أننا بالفعل نحاول قدر الإمكان أن نصل له ونتحدث معه، ولكن حتى الآن كل الرسائل والاتصالات مع المستشار محمود فوزي “لم تتكلل بالنجاح”.

وأضاف عمرو أديب أن هذا الأمر يعود لـ”سيادة المستشار” ولحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودون توضيح السبب أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى قال أديب إنه في حال حضور المستشار محمود فوزي بالبرنامج، فإنه سيكون أمر عظيم، أو إذا أراد المشاركة في برنامج آخر له نسبة مشاهدة أوسع فهو أمر يرجع لهم، معلقا: “بقول الكلام ده عشان محدش يقول إن في تفضيلات في ظهور المرشحين بالبرنامج”.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت مطلع تشرين الأول الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثله القانوني بها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن أنَّ فوزي تقدَّم باعتذار عن استكمال عمله أمينًا عامًّا بالمجلس، لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ.

وعمل فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام سابقا، والأمين العام لمجلس النواب سابقًا،ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020.

كما عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص.

جنسية عمرو أديب السعودية والأزمة بين القاهرة والرياض

والاثنين، أثار إعلان الإعلامي المصري عمرو أديب، حصوله على الجنسية السعودية، حالة من الجدل الواسع بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وعمرو أديب المذيع في شبكة “mbc”، ينطق بلسان سعودي وبات يروج لأفكار وسياسات النظام الحاكم في المملكة، ويعمل تحت إمرة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وهو ما قد يفسر بحسب البعض، رفض رئيس حملة السيسي الظهور معه على شاشة سعودية خاصة في ظل الأزمة الحالية المكتومة بين القاهرة والرياض وخرج بعض تفاصليها للعلن قبل أشهر بعد رفض محمد بن سلمان تقديم مساعدات جديدة لنظام السيسي الذي تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في مصر.