“ميدل إيست مونيتور”: تصاعد التوتر بين السعودية ومصر .. ما السبب؟!

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وطن – قال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني إن التكهنات حول أزمة بين السعودية ومصر تزايدت مؤخرا، موضحاً أن هذا التوترات طفت على السطح خلال الأزمة الاقتصادية الخطيرة في مصر منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام تقريبًا.

تصاعد التوتر بين السعودية ومصر

وقال الموقع في تقريرٍ ترجمته وطن، إنه وفقًا للبنك المركزي المصري في عام 2019، قدمت المملكة العربية السعودية ودول الخليج للنظام المصري أكثر من 90 مليار دولار منذ استيلاء الجيش على السلطة في صيف 2013.

وقد تفاخر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا بشأن “المساعدات السخية” الخليجية لنظامه وأثر المساعدات على مصر “التي كانت ستنهار لولاها”.

وبحسب الموقع، فإنه مع ذلك، دعا صندوق النقد الدولي في أوائل شهر يناير دول الخليج إلى الوفاء بـ “تعهداتها الاستثمارية” لمصر في الوقت المحدد حتى تتمكن من تغطية ديونها الخارجية في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن المسؤولين في السعودية والكويت التزموا الصمت حيال بيان صندوق النقد الدولي، الذي جاء بمثابة صدمة لمصر، في حين لم تكن المصادر غير الرسمية متحفظة للغاية.

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ووفقا للموقع فإن أمين مجلس الأمة الكويتي، أسامة الشاهين -على سبيل المثال-، طالب حكومته بعدم الامتثال لمطالب صندوق النقد الدولي لتمويل مصر، وشدد على أن “الكويت أحق بأموالها”.

اعتراض سعودي على هيمنة الجيش على كل شيء في مصر

كما أنه في المملكة العربية السعودية، استجاب كاتبان معروفان بعلاقاتهما الوثيقة بالديوان الملكي، وهما تركي الحمد وخالد الدخيل ، لطلب صندوق النقد الدولي، حيث عرف “الحمد” محليًا بأنه المتحدث الإعلامي للعائلة الحاكمة السعودية، وأعرب عن اعتراضات السعودية على سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري.

وأشار الأكاديمي السعودي، في سلسلة تغريدات ، إلى أنه في مصر ، “تمر جميع المشاريع الآن عبر مؤسسات تسيطر عليها القوات المسلحة، ويستفيد منها أصحاب النفوذ داخلها، على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني”.

وأضاف أن شيخوخة البيروقراطية المصرية تقاوم التغيير وتشكل حجر عثرة أمام الاستثمار الاقتصادي الناجح سواء الداخلي أو الخارجي على الرغم من أن مصر كنز من الفرص الاستثمارية.

علاوة على ذلك ، قال الحمد ، هناك ثقافة شعبية خاضعة في مصر حيث ينتظر الجميع أن يأتي كل شيء من القمة مع غياب شبه كامل لمبادرة مجتمعية مستقلة.

كما انتقد الأكاديمي والكاتب السعودي خالد الدخيل هيمنة الجيش المصري على الاقتصاد “منذ عام 1952”.

صدمة القاهرة

وأشار الموقع إلى تداول معلومات تفيد أن القاهرة فوجئت بمطالبة الرياض بسداد الديون القديمة المستحقة على مصر لشركة أرامكو السعودية للنفط والمتعلقة بشحنات النفط قبل نحو خمس سنوات كان نظام السيسي يعتقد أن النفط منحة لا يمكن سدادها.

غياب السعودية والكويت عن قمة أبو ظبي

كما لفت الموقع إلى تغيب السعودية والكويت عن القمة التي استضافتها الإمارات في 19 يناير ، والتقى خلالها السيسي بأمير قطر وملك البحرين وسلطان عمان وملك الأردن لبحث المساعدة الاقتصادية المحتملة لبلاده.

ولفت الموقع إلى أنه وقبل ساعات من القمة، قال وزير المالية السعودي ، محمد الجدعان، لمنتدى دافوس الاقتصادي إن بلاده ترفض دفع المزيد من المساعدات أو المنح المالية إلى “حلفائها” دون أن تنفذ تلك الدول إصلاحات اقتصادية.