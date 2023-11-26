هدية خاصة جدا لأبو عبيدة من وليد مهساس الإمام الذي اشتهر بفيديو القطة (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور للإمام الجزائري الذي اشتهر “بفيديو القطة على كتفه أثناء الصلاة” الشيخ وليد مهساس، أظهر لحظة تقديمه هدية خاصة للناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس “أبو عبيدة”.

وأظهر الفيديو الشيخ وليد مهساس وهو يقدم هدية “برنوس المجاهدين” الذي كان يلبسه المجاهدون في الجزائر وهم يجاهدون ضد فرنسا.

وخاطب الإمام الشهير بفيديو اعتلاء قطة لكتفه في رمضان 2023، الدكتور سامي أبو الزهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج أثناء تواجده معه داخل مسجد: “أهديك برنوس لك وبرنوس لأخينا المجاهد العظيم الذي صار قدوة لأبنائنا أبو عبيدة فأرجوا أن توصله له”.

وليد مهساس يقدم البرنوس لأبو عبيدة

وتعالت التكبيرات بعد ذلك ليتقدم الدكتور سامي أبو زهري ويتم إلباسه البرنوس الجزائري، وهو عبارة عن معطف طويل من الصوف يضم غطاء مذبب وليس به أكمام.

والبرنوس هو جزء من اللباس التقليدي الجزائري والتونسي، ويستخدم على نطاق واسع في ليبيا والمغرب ويعد رداء المقاومة ورمز شهامة الجزائري.

وألقى سامي أبو زهري كلمة بعد ارتدائه البرنوس وذكر فيها: “أشكر أخي وليد على هذه الكلمات الطيبة وهذا اللباس نعتز به لباس المجاهدين الذين سبقونا للجهاد وسبقونا إلى الحرية وإن شاء الله لن نحيد عن طريقهم بإذن الله”.

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وأضاف: “هذه المعركة العظيمة التي ترونها هي خطوة كبيرة على طريق التحرير مهما بلغت الأثمان وبلغت التضحيات، والهدف هو القدس حرية القدس وحرية كل ذرة من تراب فلسطين”.

وليد مهساس وقصة القطة

واشتهر وليد مهساس في 5 نيسان/أبريل الماضي، حيث ظهر بفيديو يغازل القلوب لقط يقفز على كتفه أثناء خشوعه في الصلاة وظل ساكناً لبرهة في مكانه فيما كان الإمام خاشعاً منشغلاً بتلاوة الآيات القرآنية.

وكان لافتاً أكثر أن الإمام حرص على احتضان القط الذي يبدو أنه كان في حالة سكينة في أثناء تلاوة القرآن، وشوهد وكأنه يقبّل الإمام.

ونشرت الصفحة الرسمية للقارئ مهساس عبر “فيسبوك“، وقتها مقطعَ الفيديو للواقعة، وقالت الصفحة: “سبحان الله حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح“.