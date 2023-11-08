نائب جزائري يتبرع “لأبو عبيدة” على الهواء وتمنى منه كتابة اسم والده على صاروخ

وطن – عبر “زكرياء بلخير” عضو البرلمان الجزائري عن دعمه المباشر للمقاومة الفلسطينية وكشف على الهواء عن تبرعه بمبلغ لصالح المقاومة في غزة، كما بعث برسالة من على منصة البرلمان للمتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”.

وأظهر مقطع الفيديو النائب عن حركة مجتمع السلم “زكرياء بلخير” تحت قبة البرلمان، وهو يخرج من جيبه رزمة من الأموال تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري (حوالي ألف دولار).

نائب جزائري يتبرع للمقاومة في فلسطين

وأعلن عن تبرعه بالمبلغ لمصلحة المتحدّث باسم “كتائب عز الدين القسّام” أبو عبيدة.

وقال زكرياء بلخير إنّ “المبلغ يساوي معدّل صاروخين من طراز “الياسين105.. أضعها بيد المقاومة الفلسطينية حتى أساهم معهم في كفاحهم ضد العدو الصهيوني”.

وتابع أن “على هذه الدراهم صور ستة من الشهداء الجزائريين ومحرريها وبالأمس القريب كانوا يوصموا بالإرهاب وهم من حرروا البلاد وأرغموا دول العالم على الاعتراف بهم” لافتا إلى أن نفس الأمر تعيشه المقاومة الفلسطينية حاليا وستجبر كل العالم على الاعتراف بها رغم أنفهم.

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وتمنّى النائب الجزائري أن يسمعه متحدث القسام “أبو عبيدة” ليكتب اسم والده على أحد الصواريخ.

وقال مخاطبا إياه: “أتمنى أن تكتب اسم والدي على أحد الصواريخ لينال شرف الجهاد مع هذه المقاومة.”

موقف مشرف للجزائر تجاه القضية الفلسطينية

وطالب البرلماني من الجزائريين أن يبذلوا أموالهم ويساهموا مع إخوانهم، مشيراً إلى أن هناك أياد أمينة لطالما أوصلت مساعداتكم إلى المقاومة.

وكان النائب زكرياء بلخير ثمن في تصريحات سابقة، موقف الجزائر حول المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة بحق الأبرياء العزل مؤكدا أن مواقف الجزائر حول القضية الفلسطينية مشرفة.

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإرسال مساعدات إنسانية هامة بشكل عاجل، إلى مطار العريش في مصر، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.