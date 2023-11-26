“لدينا معلومات مؤكدة”.. جماعة الحوثي تزعم مشاركة الإمارات في ضرب غزة

وطن – زعم عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية “محمد البخيتي” أن لدى الجماعة معلومات مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في ضرب غزة، دون أن يذكر أدلة أو تفاصيل على مزاعمه تلك.

وقال “البخيتي” في مقابلة مع قناة “الميادين” اللبنانية المحسوبة على حزب الله: “الإماراتيون شاركوا مشاركة مباشرة في قصف إخواننا الفلسطينيين في غزة.”

مزاعم حوثية بمشاركة الإمارات في ضرب غزة

وعندما طلبت المذيعة التأكد عمن يقصد بقصف غزة هل عن الأمريكيين أم أطراف عربية أجاب المسؤول الحوثي أنه يقصد الإماراتيين، وهناك -حسب زعمه- معلومات مؤكدة بهذا الخصوص.

وتابع دون أن يورد أي تفاصيل متحدثا عن النظامين السعودي والإماراتي:”لأنهم ابتعدوا عن شعوبهم وبالتالي يعتبرون أن انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة هزيمة لهم وتؤدي للإطاحة بعروشهم” –حسب قوله-

ولفت محمد البخيتي إلى أن هذه الحقيقة يمكن ملاحظتها من خلال المغردين السعوديين أو رواد فيسبوك الذين –حسب قوله- يسعون إلى تحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما حصل.

مساندة مفضوحة لإسرائيل

وبحسب موقع “إمارات ليكس” المعارض ساندت الإمارات بشكل مفتوح إسرائيل في حربها على قطاع غزة لا سيما في القنوات الدبلوماسية والإعلامية وذهبت حد إصدار بيانا غير مسبوق يدين المقاومة الفلسطينية صراحة.

وداخليا فإن الإمارات الدولة العربية المطبعة التي لم تشهد أي حراك شعبي من أي نوع لمناهضة إسرائيل ومناصرة فلسطين وذلك بسبب السياسية الأمنية الحكومية بقمع الرأي العام في الدولة.

وبموازاة ذلك تحول مطار دبي في دولة الإمارات إلى نقطة لتجميع جنود احتياط إسرائيل تمهيدا للانخراط في الحرب المتواصلة للأسبوع الثاني على قطاع غزة وارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم “أنصار الله” محمد عبد السلام أدان موقف الإمارات التي عبّرت عن انحيازها الكامل إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقال عبد السلام، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” نشرها في أكتوبر الماضي: “كان على الإمارات أنْ تلزم الصمت وألّا تكشف عن وجهها القبيح وتطعن المقاومة الفلسطينية في الظهر”.

وأشار إلى أنّ “الإمارات تتورّط بشكل علني إلى جانب العدو الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني”، وأكد أنّ “الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة لن تتسامح مع أي جهة توفّر غطاء للعدوانية الإسرائيلية”.