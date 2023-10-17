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    تقارير

    مطار دبي.. نقطة تجميع جنود الاحتياط الإسرائيليين للمشاركة في الحرب على غزة (شاهد)

    القنصلية الإسرائيلية في دبي كشفت عن تمكنها من تجميع 600 جندي احتياط في مطار دبي بعد دفع تكاليف تذاكر الطيران الخاصة بهم وإرسالهم لإسرئيل للمشاركة في العدوان على غزة
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    مطار دبي الدولي نقطة لتجميع جنود الإحتياط الإسرائيليين المتواجدين في دول شرق آسيا
    جنود احتياط اسرائيليين في مطار دبي

    وطن – في تواطؤ جديد بعد استقبالها سربا أمريكيا من طائرات “A-10” استعدادا للتدخل لدعم إسرائيل في اي وقت، تحول مطار دبي الدولي إلى نقطة لتجميع جنود الإحتياط الإسرائيليين المتواجدين في دول شرق آسيا، والذين عليهم الانضمام إلى جيش الاحتلال للقتال في غزة.

    ووفقا لإعلان منشور على صفحة “إسرائيل في دبي” على منصة “X” (تويتر سابقا)، فإن منظمة إسرائيلية وبالتعاون مع القنصلية الإسرائيلية في دبي تعمل على إعادة جنود الاحتياط إلى إسرائيل بالتعاون مع شركة طيران “يسرائير”.

    وأعلنت الصفحة عن رحلات جوية خاصة لإعادة حاملي الأمر 8 وقوات الأمن وطواقم الطوارئ والطواقم الطبية إلى إلى إسرائيل.

    وأرفقت الصفحة رابطا لكل جندي احتياط متواجد في أي دولة في دول شرق آسيا بالتسجيل فيه من أجل التنسيق لإعادته لإسرائيل.

     

    دعم المجهود الحربي!

    وفي إعلان آخر، كشفت الصفحة بأن القنصلية العامة لإسرائيل في دبي ساعدت حوالي 220 جنديا (رجال ونساء) إسرائيليًا للعودة إلى إسرائيل للانضمام إلى المجهود الحربي في عدوان إسرائيل على قطاع غزة.

    كما كشفت أن القنصلية والسفارة الإسرائيليتين في دبي ساعدتا حوالي 300 جنديا احتياطيا لإسرائيل. إضافة للمساعدة في توصيل حزم المساعدات إلى قوات الجيش نيابة عن الجالية اليهودية في دبي.

    600 جندي احتياط أرسلوا لإسرائيل بمساعدة القنصلية في دبي

    من جانبها كشفت القنصل الإسرائيلي في دبي إلويز غيفين أن القنصلية تمكنت من تجميع نحو 600 جندي احتياط وإرسالهم لإسرائيل للانضمام للقتال ضد غزة، موضحة أن ذلك تم بمساعدة جمعية “لارتس” التي مولت التذاكر للجنود الإسرائيليين.

    الإمارات تستقبل سرب طائرات أمريكية لدعم إسرائيل

    ولم يتوقف الامر على هذا التواطؤ، بل واصلت الإمارات مؤامراتها تجاه المقاومة الفلسطينية، حيث كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قولها، إن سرباً من طائرات A-10 وصل إلى قاعدة الظفرة بالإمارات لدعم إسرائيل وردع أي هجمات.

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    يشار إلى أن الإمارات وصفت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب عز الدين القسام على المستوطنات الإسرائيلية بأنها “تصعيد خطير وجسيم”.

    وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إنها “شعرت بالفزع إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز مدنيين إسرائيليين كرهائن في منازلهم.”

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