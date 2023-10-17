مطار دبي.. نقطة تجميع جنود الاحتياط الإسرائيليين للمشاركة في الحرب على غزة (شاهد)

وطن – في تواطؤ جديد بعد استقبالها سربا أمريكيا من طائرات “A-10” استعدادا للتدخل لدعم إسرائيل في اي وقت، تحول مطار دبي الدولي إلى نقطة لتجميع جنود الإحتياط الإسرائيليين المتواجدين في دول شرق آسيا، والذين عليهم الانضمام إلى جيش الاحتلال للقتال في غزة.

ووفقا لإعلان منشور على صفحة “إسرائيل في دبي” على منصة “X” (تويتر سابقا)، فإن منظمة إسرائيلية وبالتعاون مع القنصلية الإسرائيلية في دبي تعمل على إعادة جنود الاحتياط إلى إسرائيل بالتعاون مع شركة طيران “يسرائير”.

وأعلنت الصفحة عن رحلات جوية خاصة لإعادة حاملي الأمر 8 وقوات الأمن وطواقم الطوارئ والطواقم الطبية إلى إلى إسرائيل.

وأرفقت الصفحة رابطا لكل جندي احتياط متواجد في أي دولة في دول شرق آسيا بالتسجيل فيه من أجل التنسيق لإعادته لإسرائيل.

מחזירים אתכם הביתה חמ״ל מחזירים אתכם לארץ בסיוע הקונסוליה בדובאי. בשיתוף עם חברת ישראייר יצאו טיסות מיוחדות להשבת מחזיקי צו 8, כוחות ביטחון ואנשי חירום ורפואה. מצורף לינק בו עליכם להירשם תחת דובאי. במידה ואתם נמצאים בנקודה אחרת במזרח – ציינו זאת תחת העיר בה אתם נמצאים. הטיסה… pic.twitter.com/xB3e5XlvCn — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) October 11, 2023

دعم المجهود الحربي!

وفي إعلان آخر، كشفت الصفحة بأن القنصلية العامة لإسرائيل في دبي ساعدت حوالي 220 جنديا (رجال ونساء) إسرائيليًا للعودة إلى إسرائيل للانضمام إلى المجهود الحربي في عدوان إسرائيل على قطاع غزة.

חוזרים הביתה מתחילת המלחמה, הקונסוליה הכללית של ישראל בדובאי סייעה לכ-220 ישראלים וישראליות שנקראו לחזור לארץ להצטרף למאמץ המלחמתי- מחזיקי צו 8, כוחות ביטחון, רפואה וחירום. השבת הישראלים מתבצעת בסיוע עמותת ״לארץ״ וקהילות יהודיות בארה״ב, לונדון ומאע״מ, וכן בתאום עם חברות… pic.twitter.com/tZgKzsupr9 — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) October 11, 2023

كما كشفت أن القنصلية والسفارة الإسرائيليتين في دبي ساعدتا حوالي 300 جنديا احتياطيا لإسرائيل. إضافة للمساعدة في توصيل حزم المساعدات إلى قوات الجيش نيابة عن الجالية اليهودية في دبي.

מתחילת המלחמה ישראליות וישראלים רבים שבים ארצה דרך דובאי, חלקם הגדול מחזיקי צו 8, כוחות בטחון, רפואה וחירום. צוותי הקונסוליה והשגרירות סייעו עד כה לכ-300 ישראליות וישראלים וכן סייעו בהעברת חבילות סיוע לכוחות הבטחון מטעם הקהילה היהודית בדובאי. השבת הישראלים היום, בניצוחה של… pic.twitter.com/6Caamutq2v — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) October 12, 2023

600 جندي احتياط أرسلوا لإسرائيل بمساعدة القنصلية في دبي

من جانبها كشفت القنصل الإسرائيلي في دبي إلويز غيفين أن القنصلية تمكنت من تجميع نحو 600 جندي احتياط وإرسالهم لإسرائيل للانضمام للقتال ضد غزة، موضحة أن ذلك تم بمساعدة جمعية “لارتس” التي مولت التذاكر للجنود الإسرائيليين.

בעוד כשעתיים תצא מ #דובאי טיסת חילוץ שלישית השבוע עם כ-120 ישראלים.

הטיסה יוצאת בסיועה של עמותת "לארץ", שמימנה את הכרטיסים לישראלים מחזיקי צו 8 וכוחות הביטחון ובשיתוף פעולה עם #ישראייר.

סה"כ עד כה העלנו על טיסות חזרה מדובאי ל #ישראל מעל 600 חבר'ה 🇮🇱🇮🇱🇮🇱@IsraelDubai pic.twitter.com/5AAquHJrpi — Eloise Geffen (@EloiseGeffen) October 14, 2023

الإمارات تستقبل سرب طائرات أمريكية لدعم إسرائيل

ولم يتوقف الامر على هذا التواطؤ، بل واصلت الإمارات مؤامراتها تجاه المقاومة الفلسطينية، حيث كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قولها، إن سرباً من طائرات A-10 وصل إلى قاعدة الظفرة بالإمارات لدعم إسرائيل وردع أي هجمات.

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يشار إلى أن الإمارات وصفت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب عز الدين القسام على المستوطنات الإسرائيلية بأنها “تصعيد خطير وجسيم”.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إنها “شعرت بالفزع إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز مدنيين إسرائيليين كرهائن في منازلهم.”