سقوط وتشنجات عنيفة ثم صمت.. سبب وفاة طارق عبد العزيز فجأة أثناء تصوير مشهد

وطن – نعى الوسط الفني المصري الفنان الكوميدي “طارق عبد العزيز” الذي توفي، الأحد، بعد ساعات من إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء تصويره لمشاهد من مسلسله الجديد “بقينا اتنين” الذي يشاركه البطولة فيه شريف منير ورانيا يوسف.

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن الفنان طارق عبد العزيز سقط فجأة في مكان التصوير وأصيب بتشنجات في أنحاء مختلفة من جسده.

أخر صورة تجمعني بالفنان الجميل #طارق_عبد_العزيز منذ أيام.. الله يرحمك ويغفرلك وجعت قلوبنا💔 pic.twitter.com/aeNiDy8Rbu — Amr Ellissy (@amrellissy) November 26, 2023

نقابة المهن التمثيلية تنعي طارق عبد العزيز

وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وفاة الفنان طارق عبد العزيز بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ (55) عاما، مشيرا إلى انه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الان.

وكان الفنان طارق عبد العزيز قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في “فيسبوك” آنذاك: “اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح”.

وأضاف: “بطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق”.

سقط أثناء التصوير

وكشف مصدر داخل العمل ـ مسلسل الفنان الراحل “بقينا اتنين” الذي كان يصوره حاليا ـ لـموقع القاهرة 24، تفاصيل تلك الوعكة، مشيرا إلى أن الفنان طارق عبد العزيز، سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصابته ببعض التشنجات.

وتابع أنه “توقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.”

ونعى عدد من الفنانين المصريين زميلهم الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي.

نعي واسع لطارق عبد العزيز

وكتب محمد هنيدى :”الأخ والسند وصديق العمر ، ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا ، وربنا يصبرنا على فراقك ، اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض ، اللهم اجعل قبره فى نور دائم لاينقطع واجعله فى جنتك آمنا مطمئنًا يارب العالمين”.

وعلق الفنان “أشرف عبد الباقي” :”البقاء لله، طارق عبد العزيز فى ذمه الله ربنا يرحمك و يغفرلك”.

وقالت “إيمي سالم”: “مع السلامة يا طيب.. الفنان طارق عبد العزيز في ذمة الله اللهم اغفر له و ارحمه و أعف عنه و اجعل داره الجنة”.

كما علقت” دينا فؤاد”:” خالص العزاء في رحيل الزميل العزيز طارق عبد العزيز ..الله يرحمك ويلهم اهلك وأحبابك الصبر”.

ونعاه الفنان “مصطفى شعبان”: ” خالص العزاء في رحيل الفنان الموهوب والصديق الجدع طارق عبد العزيز”.

وأضاف :”أسال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

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من هو طارق عبد العزيز؟

والفنان الراحل “طارق عبد العزيز” ممثل مصري من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج من كلية الحقوق عام 1991، عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما.

بدايته كان في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زميلاه بكلية الحقوق خالد الصاوي وخالد صالح.

إلا أن بداية مسيرته الفعلية كانت برفقه صديقه محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) ومن بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس) وتوالت الأعمال إلى فيلم (اشتباك).

وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل “أعمل ايه” بطولة خالد الصاوي، وصابرين وهناء الشوربجي، ومن إخراج خالد الحلفاوي.