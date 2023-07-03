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سبب وفاة الممثل المصري أحمد قنديل أحد أبطال مسلسل الاختيار

ذكر أصدقاء الراحل أحمد قنديل أن وفاته بشكل مفاجئ جاءت حزنا على فراق والدته التي وافتها المنية قبل 7 أشهر

كتب رفيف عبدالله
سبب وفاة لممثل المصري أحمد قنديل أحد أبطال مسلسل الاختيار
أحمد قنديل
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وطن- رحل الممثل الشاب أحمد قنديل، أحد أبطال مسلسل “الاختيار”، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بشكل مفاجئ، وسط صدمة عائلته ومحبيه.

وأعلن صديقه الفنان كريم عبد الجواد، عن الخبر الحزين عبر حسابه على “فيسبوك“. وكتب: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل”.

أحمد قنديل
أحمد قنديل

وكشف عبد الجواد تفاصيل الدفن والعزاء: “صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر.. والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس”.

حزناً على والدته

وذكر أصدقاء الراحل أحمد قنديل (36 عاماً)، أن وفاته جاءت حزناً على فراق والدته التي وافتها المنية قبل 7 أشهر.

وعاش بطل مسلسل الاختيار بعد وفاة والدته حالة من الحزن ترجمتها منشوراته عبر “فيسبوك”، عنها.

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وكان آخر ما كتبه قنديل قبل رحيله: “هو عيب لو انا قلت مش عارف اعيش من بعد امي .. طب والله العظيم انا ماعارف اعيش من بعدك يا امي.. حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي”.

أحمد قنديل
آخر ما كتبه أحمد عن والدته قبل أيام من وفاته

وتابع: “خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتير بدون سبب.. اكتر فترة في حياتي.. كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيا.. ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته .. ويصبرني علي فراقك ويجمعني بيكي عن قريب انشاء الله”.

إسلام مشهور

وانشهر أحمد قنديل بتجسيد شخصية إسلام مشهور في مسلسل الاختيار2، والذي تم عرضه في رمضان 2021.

أحمد قنديل
جسد أحمد شخصية إسلام مشهور في الاختيار
أحمد قنديل
زار قنديل عائلة مشهور بعد انتهاء المسلسل

وبعد عرض المسلسل، قام قنديل بزيارة أسرة إسلام مشهور التي استقبلته بحفاوة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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