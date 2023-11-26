القسام تتحدى الاحتلال بتسليم الأسرى في شمال غزة..  واستعراض قوة مهيب (فيديو)

وطن – نشرت قناة الجزيرة مشاهد قالت إنها حصرية حصلت عليها وتظهر لحظة تسليم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين لديها للصليب الأحمر في شمال القطاع.

وتمت عملية التسليم مساء الأحد، عبر الصليب الأحمر ووسط مدينة غزة التي يدعي الاحتلال فقدان القسام السيطرة عليها، لتفاجئهم الكتائب باستعراض قوة وسط غزة وحضور كبير لعناصرها أثناء عملية التسليم.

ويأتي ذلك في تحد جديد للكيان الإسرائيلي الذي نفذ جيشه المجرم، عمليات قصف وحشية انتقامية على المدنيين في غزة واستشهد جراءها الآلاف من الفلسطينيين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عشرات المواطنين من أهالي غزة وهم يقفون على رصيف، فيما بدا عدد من عناصر القسام، وظهر عدد من سيارات الجيب العسكرية التابعة للكتائب وهي تحمل عناصر المقاومة في صناديقها الخلفية.

وقامت كتائب القسام بتسليم الرهائن في غزة من خلال جيبات عسكرية وعرض مهيب، وأعقب التسليم جولة مهيبة للكتائب في قلب غزة مع تكبيرات الجماهير.

ويأتي هذا التسليم بهذه الطريقة بعد صورة استعراضية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدخوله أطراف شمال غزة ليبعث برسالة سيطرة واستعراض، فكان رد الكتائب عليه بهذه الطريقة.

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وضمت عملية التسليم 13 رهينة إسرائيلية و3 تايلنديين وإسرائيلي يحمل الجنسية الروسية.

وأظهر مشهد تال المحتجزين داخل سيارات للصليب الأحمر الدولي، ولوحظ أن بعض سائقاتها نسوة على غير المعتاد.

وبحسب وكالة “رويترز” كان اتفاق الهدنة مهددا بالخروج عن مساره عندما قال الجناح العسكري لحماس، السبت، إنه سيؤجل عمليات الإفراج حتى تفي إسرائيل بجميع شروط الهدنة، بما في ذلك الالتزام بالسماح لشاحنات المساعدات بالدخول إلى شمال غزة.

واستغرق إنقاذ الصفقة يومًا من الدبلوماسية بوساطة قطر ومصر، اللتين انضم إليهما الرئيس بايدن أيضاً.

وقالت كتائب القسام أيضا إن إسرائيل لم تحترم شروط إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين التي أخذت في الاعتبار مدة احتجازهم.