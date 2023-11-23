وفد أمني مصري سيصل إلى إسرائيل لاستلام الفلسطينيين المطلق سراحهم

وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى التي اتفقت عليها حركة المقاومة الفلسطينية حماس مع إسرائيل خلال الهدنة التي تم التوصل إليها وتبدأ، الجمعة، وتستمر لـ 4 أيام قابلة للتمديد.

وفي هذا السياق أفادت “القناة 12” الإسرائيلية بأن وفدا أمنيا من مصر سيصل إلى إسرائيل، لاستلام الفلسطينيين المطلق سراحهم، وفق صفقة الرهائن.

وسيصل مسؤولون إسرائيليون كبار إلى مصر بالقرب من معبر رفح، حيث سينتظرون الأسرى الإسرائيليين برفقة ممثلين عن الصليب الأحمر.

وذكرت القناة أيضا أنه سيتم “نصح” المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم بعدم إجراء مقابلات، وسيتلقى المفرج عنهم إحاطة مسبقة وستسعى سلطات الاحتلال إلى مراقبة ما يقال قدر الإمكان.

هذا وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن تعمل إسرائيل على تهدئة الجبهة الشمالية في الحرب خلال وقف إطلاق النار المقرر لمدة أربعة أيام، بحسب ما ذكرته أخبار القناة 13 العبرية.

ونقلا عن مصدر لم يذكر اسمه مطلع على تفاصيل المكالمة الهاتفية، تقول الشبكة إن نتنياهو لم يقدم وعدا في هذا الشأن. وقد تطرح هذه القضية خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قال إن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ستبدأ يوم الجمعة الساعة السابعة صباحا.

وقال ماجد الأنصاري للصحفيين في الدوحة إن الهدنة ستشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب قطاع غزة، مضيفا أنه سيتم أيضا إطلاق سراح الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في إطار الاتفاق.

وكشف أن المجموعة الأولى من الرهائن التي سيتم إطلاق سراحها ستكون 13 امرأة وطفلا.

تفاصيل الهدنة وصفقة الأسرى

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية “إذا كانت هناك مجموعة من الرهائن من نفس العائلة فسيتم إطلاق سراحهم معا في هذه الدفعة الأولى”، مضيفا أنه سيتم إطلاق سراح إجمالي 50 رهينة على مدى أربعة أيام.

ولم يذكر الأنصاري تفاصيل بشأن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، الجمعة، أو متى سيتم ذلك؟ وقال إن الدوحة تتوقع أن تطلق إسرائيل سراحهم كجزء من هذه الصفقة المتبادلة.

وأضاف أن غرفة عمليات في الدوحة ستراقب الهدنة وإطلاق سراح الرهائن، ولديها خطوط اتصال مباشرة وفوري مع إسرائيل والمكتب السياسي لحماس في الدوحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.