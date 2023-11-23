وائل الدحدوح في لقطات حنونة مع طفلة فلسطينية تحت الكاميرا (شاهد)

وطن- أثير تفاعل كبير مع مقطع فيديو ظهر فيه مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، وهو يحنو على طفلة شوهد وهو يحملها خارج الهواء.

وكان الدحدوح يقف أمام مستشفى ناصر في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وبينما كان خارج الهواء شوهد وهو يحمل الطفلة التي أخذت تقبله ثم أشارت له بعلامة القلب.

وبحسب نشطاء فلسطينيين، فإنّ الطفلة التي كان يحملها وائل الدحدوح، تُدعى سيلا، التي فقدت كل عائلتها بعد استشهادهم جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

تفاعل واسع

حقّق هذا الفيديو رواجا كبيرا وانتشارا كثيفا، وسط العديد من الرسائل والتعليقات بما في ذلك من قِبل عدد من مذيعي قناة الجزيرة.

ونشر المذيع جلال شهدة، مقطع الفيديو عبر حسابه على منصة إكس، وقال معلقا: “محبة الإطفال لوالد الشهداء.. فيديو عفوي من كواليس التغطية”.

وكتبت الإعلامية غادة عويس: “وائل الجبّار، وائل الشجاعة، وائل الصمود، وائل الإباء، وائل الحب، وائل الدحدوح”.

وكتبت الباحثة روان منير: “وائل الدحدوح يعيش حالة فقدان أولاده، يلتقي بالطفلة سيلا التي فقدت كل عائلتها”.

استشهاد عدد من أفراد أسرة وعائلة وائل الدحدوح

وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته واثنين من أبنائه وحفيدته وعدد من أفراد عائلته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفيما كان الدحدوح يغطي الأحداث من شمال غزة، إلا أنّه أُجبر على المغادرة صوب جنوب القطاع، رفقة فريق عمل الجزيرة، وقد شوهد في مقطع فيديو لهذا الخروج المرير.