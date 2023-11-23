وائل الدحدوح في لقطات حنونة مع طفلة فلسطينية تحت الكاميرا (شاهد)

وطن- أثير تفاعل كبير مع مقطع فيديو ظهر فيه مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، وهو يحنو على طفلة شوهد وهو يحملها خارج الهواء.
وكان الدحدوح يقف أمام مستشفى ناصر في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وبينما كان خارج الهواء شوهد وهو يحمل الطفلة التي أخذت تقبله ثم أشارت له بعلامة القلب.
لقطة عفوية من الكواليس لطفلة فقدت عائلتها مع #مراسل_الجزيرة #وائل_الدحدوح أثناء التغطية#المقاومة #غزة #كتايب_االقسام #تميم_بن_حمد #ابو_عبيدة pic.twitter.com/AlqtadD1ns
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 23, 2023
وبحسب نشطاء فلسطينيين، فإنّ الطفلة التي كان يحملها وائل الدحدوح، تُدعى سيلا، التي فقدت كل عائلتها بعد استشهادهم جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.
تفاعل واسع
حقّق هذا الفيديو رواجا كبيرا وانتشارا كثيفا، وسط العديد من الرسائل والتعليقات بما في ذلك من قِبل عدد من مذيعي قناة الجزيرة.
ونشر المذيع جلال شهدة، مقطع الفيديو عبر حسابه على منصة إكس، وقال معلقا: “محبة الإطفال لوالد الشهداء.. فيديو عفوي من كواليس التغطية”.
وكتبت الإعلامية غادة عويس: “وائل الجبّار، وائل الشجاعة، وائل الصمود، وائل الإباء، وائل الحب، وائل الدحدوح”.
وكتبت الباحثة روان منير: “وائل الدحدوح يعيش حالة فقدان أولاده، يلتقي بالطفلة سيلا التي فقدت كل عائلتها”.
استشهاد عدد من أفراد أسرة وعائلة وائل الدحدوح
وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته واثنين من أبنائه وحفيدته وعدد من أفراد عائلته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
📸استشهاد زوجة وابن وابنة مراسل قناة #الجزيرة في #غزة #وائل_الدحدوح بقـ ـصـ ـف منزلهم. pic.twitter.com/lsYZBNWHoF
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 25, 2023
وفيما كان الدحدوح يغطي الأحداث من شمال غزة، إلا أنّه أُجبر على المغادرة صوب جنوب القطاع، رفقة فريق عمل الجزيرة، وقد شوهد في مقطع فيديو لهذا الخروج المرير.
📸ماذا قال مراسل #الجزيرة #وائل_الدحدوح بعدما اضطر للنزوح إلى جنوب #غزة، علماً أنه فقد زوجته وابنه وابنته في قصفٍ استهدف منزلاً نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع الشهر الماضي. #ابوعبيده #مستشفي_الشفاء #القمه_العربيه #القمه_العربيه #ايلات #متجمعين_لدعم_فلسطين #هولوكوست_غزه… pic.twitter.com/Nj3zI2ahuP
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 10, 2023
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