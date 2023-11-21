التقته قبل عامين.. نعي مؤثر من لولوة الخاطر لطبيب فلسطيني شهيد

وطن – أفاد نشطاء أن ثلاثة أطباء في مستشفى “العودة” شمال قطاع غزة ارتقوا ظهر، الثلاثاء، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال بقذيفة مدفعية وهم “زياد التتري” و”محمود أبو نجيلة” و”أحمد السحار”.

ونعت “لولوة الخاطر” وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية الطبيب الفلسطيني أحمد السحار، الذي استشهد أثناء أداء واجبه الطبّي، وسبق أن جمع لقاء بين المسؤولة القطرية والطبيب الشهيد.

حدثتني يومها عن أحلامك، عن شغفك بالطب وأن إمعان الاحتلال الإسرائيلي لن يزيدك إلا إصرارا. يالله يا أحمد، يا وجع القلب، أعتذر منك يا عزيزي .. أعتذر منك فقد خذلتك، أعتذر منك وأنا أعلم أنك لن تقرأ هذه الرسالة بعد أن اغتالتك يد الغدر التي اغتالت كل شيء جميل في #غزة للتو بلغني نبأ… https://t.co/L6J7zgKerc pic.twitter.com/90ZdJvBdEw — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) November 21, 2023

المسؤولة القطرية تنعي الطبيب الشهيد

وغردت لولوة الخاطر على حسابها في موقع”إكس“-تويتر سابقاً – بنبرة مؤثرة قائلة: “حدثتني يومها عن أحلامك، عن شغفك بالطب وأن إمعان الاحتلال الإسرائيلي لن يزيدك إلا إصرارا.”

واستدركت الدبلوماسية القطرية في تغريدتها التي أرفقتها بصورة لمجموعة من طلبة الفاخورة كان من بينهم أحمد يحيي السحار، خلال زيارتهم للدوحة عام 2021: “يا وجع القلب، أعتذر منك يا عزيزي.. أعتذر منك فقد خذلتك، أعتذر منك وأنا أعلم أنك لن تقرأ هذه الرسالة بعد أن اغتالتك يد الغدر التي اغتالت كل شيء جميل في غزة.”

وتابعت لولوة الخاطر: “للتو بلغني نبأ استشهادك، ارقد بسلام بجوار ربّ كريم.. لا ظلم بعد اليوم يا عزيزي… لا قصف، لا دمار، لا أشلاء ولا وجع يعصر قلبك على كل مكلوم وطفل يمرّ بين يديك”.

وتابعت: “لا خوف بعد اليوم، اليوم فقط ربّ عادل كريم، آنسك الله بقربه وأعان أهلك من بعدك”.

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فرسان مستشفى العودة

وتداول نشطاء صورة لجثامين الشهداء الثلاثة التي بددت ممدة في باحة مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في غزة والشمال.

وعلق “حسان المدهون” على الصورة المؤثرة بتغريدة على حسابه في “إكس” قائلاً: “صديقي ورفيقي الدرب د. محمود أبو نجيلة، والغالي صاحب البسمة اللطيفة والعريس المرتقب د أحمد السحار والغالي والحبيب الدكتور زياد التتري شهداء وفرسان مستشفى العودة”.

صديقي ورفيقي الدرب د. محمود ابو نجيلة

والغالي صاحب البسمة اللطيفة والعريس المرتقب د أحمد السحار والغالي والحبيب الدكتور زياد التتري شهداء وفرسان مستشفى العودة

وامنياتي بالسلامة لكل من الزميل محمد نصرالله واحمد العجلة بالشفاء التام بعد اصابتهم pic.twitter.com/6QnC9U06OR — Hosam Elmadhon🇵🇸 (@ElmadhonHosam) November 21, 2023

واستدرك :”أمنياتي بالسلامة لكل من الزميل محمد نصرالله واحمد العجلة بالشفاء التام بعد إصابتهم”.

ومنذ 46 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 13 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال.