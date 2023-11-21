مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى

وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء، الثلاثاء، من أجل التصديق على اتفاق “صفقة الأسرى” مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وجاء ذلك حسبما أذاعت “القناة 12” في التليفزيون الإسرائيلي، ومن جانبه قال “نتنياهو” في تصريحات منذ قليل، إن هناك تقدمًا فيما يخص صفقة تبادل محتجزين وأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

عاجل | مكتب نتنياهو: مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس pic.twitter.com/nrI9BdD6TA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 21, 2023

صفقة تبادل الأسرى على وشك التنفيذ

وتابع نتنياهو: ” نحن نمضي قدمًا في صفقة المحتجزين.. لا أعتقد أن الأمر يستحق أن أقول الكثير، ولا حتى في هذه اللحظة، لكني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا”.

وجاء حديث نتنياهو خلال لقائه مع جنود كتيبة الاحتياط 8101 “لواء ألكسندروني”، داخل إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية في الشمال.

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال مساء، اجتماعًا لمجلس وزراء الحرب، ومجلس الوزراء الأمني المصغر “الكابينت” ، بالإضافة إلى اجتماع آخر للحكومة الساعة الثامنة مساءً.

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هذا وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن “مستشارة الحكومة ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم.”

وأصدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بيانا قالت فيه إن “صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها”.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أهدافا في أجواء كريات شمونة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها إنها قصفت قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وفي سياق آخر صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لقناة الجزيرة بأن “وضع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول.”