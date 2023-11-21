سرايا القدس تبث مشاهد حية لتفجير دبابات الاحتلال في شوارع غزة

وطن – بثت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديوهات مصورة وثقت استهداف عناصرها لدبابات وآليات الاحتلال داخل غزة.

الإعلام العسكري “لسرايا القدس” نشر مقاطع مصورة قال إنها تظهر استهداف السرايا لآليات إسرائيلية متوغلة في محاور التقدم في مدينة غزة.

سرايا القدس تفجر دبابات الاحتلال وآلياته

وأظهرت المقاطع المتداولة لحظة تفجير أحد عناصر سرايا القدس، لدبابة إسرائيلية في شوارع غزة بقذيفة آر بي جي كان يحملها على كتفه.

ووثقت المشاهد المنشورة أيضا تدمير عدة آليات للاحتلال بمناطق مختلفة في القطاع المحاصر وتحول هذه الآليات لكتل لهب عقب استهدافها.

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هذا وأعلنت “سرايا القدس” أيضا في بيان لها أن عناصرها أجهزوا على 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، بعد اقتحام منزل تحصنوا به غرب حي الزيتون، مساء الاثنين.

وتتكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة على مستوى العتاد والأرواح على يد المقاومة الفلسطينية منذ بدء العملية البرية في غزة، وسط حديث عن قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بعد فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أهدافه على الأرض.