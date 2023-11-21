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    الهدهد

    البحرين.. اختراق موقع ديوان ولي العهد ومواقع وزارات سيادية وسحب بيانات حساسة

    هاكرز "فريق الطوفان" اخترق موقع وزارتي الإعلام والخارجية البحرينية وسحب برقيات دبلوماسية سرية لوزارة الخارجية
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    اختراق مواقع حكومية بحرينية
    اختراق مواقع حكومية بحرينية (صورة تعبيرية)

    وطن – قالت مجموعة “هاكرز” بحرينية تطلق على نفسها اسم “فريق الطوفان” أنها تمكنت من اختراق موقع وزارتي الإعلام والخارجية البحرينية وسحب بيانات ومعلومات وصفتها بـ”الحساسة”، من بينها برقيات دبلوماسية سرية لوزارة الخارجية، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

    وأكدت المجموعة في تغريدة على حسابها في موقع “إكس” –تويتر سابقاً – أيضا أن فريقها تمكن من السيطرة على موقع وخوادم ديوان ولي العهد سلمان بن حمد، ردًا على تصريحاته “الشاذة” وإدانته لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ووصفه عملية طوفان الأقصى المباركة بـ”الهمجية”.

    هاكرز يخترق مواقع رسمية في البحرين

    ووفقا لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس“، أصبح الوصول إلى المواقع الإلكترونية لوزارتين حكوميتين في البحرين غير متاح لفترة وجيزة، ليل الإثنين- الثلاثاء، بعد بيان من قراصنة قالوا إنهم أزالوا الموقعين بسبب موقف المنامة من الحرب في غزة.

    وأصبح كلا الموقعين متاحًا لاحقًا مرة أخرى، الثلاثاء.

    وقال بيان للمجموعة إن الاختراقات جاءت ردا على “التصريحات غير الطبيعية” الصادرة عن عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين، دون الخوض في تفاصيل.

    وأقر بيان حكومة البحرين الذي أُرسل في وقت لاحق من، ليلة الثلاثاء، إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن “عددًا من مواقع الوكالات الحكومية كانت اليوم هدفًا لهجمات إلكترونية ضارة”.

    هاكرز فريق الطوفان يسيطرون على خوادم وزارتي الخارجية والإعلام البحرينيتين
    هاكرز فريق الطوفان يسيطرون على خوادم وزارتي الخارجية والإعلام البحرينيتين

    وقال البيان: “لقد نفذت حكومة البحرين استراتيجية وإطارًا شاملين للأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه التهديدات”.

    وأضاف أن العمليات الحكومية لم تتأثر بالهجمات، والعمل مستمر لاستعادة الوصول إلى المواقع المستهدفة”

    اختراق سابق

    وفي فبراير/شباط، أصدرت المجموعة ذاتها بياناً أشارت فيه إلى أنها اخترقت المواقع الإلكترونية لمطار البحرين الدولي ووكالة الأنباء الرسمية وغرفة التجارة بمناسبة مرور 12 عامًا على انتفاضة الربيع العربي في الدولة الخليجية الصغيرة.

    واستهدفت نفس المجموعة الغامضة مجهولة الإنتماء مواقع حكومية خلال الانتخابات التي أجريت العام الماضي.

    وطبعت البحرين علاقاتها رسميا مع إسرائيل عام 2020 إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ضمن ما عُرف باتفاقات ابراهام المزعومة.

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