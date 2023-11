البحرين.. اختراق موقع ديوان ولي العهد ومواقع وزارات سيادية وسحب بيانات حساسة

وطن – قالت مجموعة “هاكرز” بحرينية تطلق على نفسها اسم “فريق الطوفان” أنها تمكنت من اختراق موقع وزارتي الإعلام والخارجية البحرينية وسحب بيانات ومعلومات وصفتها بـ”الحساسة”، من بينها برقيات دبلوماسية سرية لوزارة الخارجية، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

وأكدت المجموعة في تغريدة على حسابها في موقع “إكس” –تويتر سابقاً – أيضا أن فريقها تمكن من السيطرة على موقع وخوادم ديوان ولي العهد سلمان بن حمد، ردًا على تصريحاته “الشاذة” وإدانته لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ووصفه عملية طوفان الأقصى المباركة بـ”الهمجية”.

ALTOUFAN TEAM managed to control (Court of Crown Prince Salman bin Hamad) website and servers ,In response to his abnormal statements and condemnation of the Islamic Resistance Movement "Hamas" and describing the blessed (Al-Aqsa flood ) operation as “barbaric.” pic.twitter.com/CwKkt2l7X0

