البحرين.. اختراق موقع ديوان ولي العهد ومواقع وزارات سيادية وسحب بيانات حساسة

وطن – قالت مجموعة “هاكرز” بحرينية تطلق على نفسها اسم “فريق الطوفان” أنها تمكنت من اختراق موقع وزارتي الإعلام والخارجية البحرينية وسحب بيانات ومعلومات وصفتها بـ”الحساسة”، من بينها برقيات دبلوماسية سرية لوزارة الخارجية، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

وأكدت المجموعة في تغريدة على حسابها في موقع “إكس” –تويتر سابقاً – أيضا أن فريقها تمكن من السيطرة على موقع وخوادم ديوان ولي العهد سلمان بن حمد، ردًا على تصريحاته “الشاذة” وإدانته لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ووصفه عملية طوفان الأقصى المباركة بـ”الهمجية”.

ALTOUFAN TEAM managed to control (Court of Crown Prince Salman bin Hamad) website and servers ,In response to his abnormal statements and condemnation of the Islamic Resistance Movement "Hamas" and describing the blessed (Al-Aqsa flood ) operation as “barbaric.” pic.twitter.com/CwKkt2l7X0 — ALTOUFAN TEAM (@altoufanteam) November 21, 2023

هاكرز يخترق مواقع رسمية في البحرين

ووفقا لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس“، أصبح الوصول إلى المواقع الإلكترونية لوزارتين حكوميتين في البحرين غير متاح لفترة وجيزة، ليل الإثنين- الثلاثاء، بعد بيان من قراصنة قالوا إنهم أزالوا الموقعين بسبب موقف المنامة من الحرب في غزة.

وأصبح كلا الموقعين متاحًا لاحقًا مرة أخرى، الثلاثاء.

وقال بيان للمجموعة إن الاختراقات جاءت ردا على “التصريحات غير الطبيعية” الصادرة عن عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين، دون الخوض في تفاصيل.

وأقر بيان حكومة البحرين الذي أُرسل في وقت لاحق من، ليلة الثلاثاء، إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن “عددًا من مواقع الوكالات الحكومية كانت اليوم هدفًا لهجمات إلكترونية ضارة”.

وقال البيان: “لقد نفذت حكومة البحرين استراتيجية وإطارًا شاملين للأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه التهديدات”.

وأضاف أن العمليات الحكومية لم تتأثر بالهجمات، والعمل مستمر لاستعادة الوصول إلى المواقع المستهدفة”

اختراق سابق

وفي فبراير/شباط، أصدرت المجموعة ذاتها بياناً أشارت فيه إلى أنها اخترقت المواقع الإلكترونية لمطار البحرين الدولي ووكالة الأنباء الرسمية وغرفة التجارة بمناسبة مرور 12 عامًا على انتفاضة الربيع العربي في الدولة الخليجية الصغيرة.

واستهدفت نفس المجموعة الغامضة مجهولة الإنتماء مواقع حكومية خلال الانتخابات التي أجريت العام الماضي.

وطبعت البحرين علاقاتها رسميا مع إسرائيل عام 2020 إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ضمن ما عُرف باتفاقات ابراهام المزعومة.