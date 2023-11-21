أغنية إسرائيلية للأطفال تحرض على إبادة البشر والحجر في غزة (فيديو)

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأغنية يرددها أطفال إسرائيليون وتدعو صراحة إلى قتل كل من في غزة.

وتأتي هذه الأغنية في مؤشر واضح إلى “بذور صناعة الكراهية في إسرائيل” التي يغرسونها في عقول وأذهان الأطفال منهم، قبل تعليمهم القراءة والكتابة حتى.

أغنية تدعو لتدمير غزة والقضاء على من فيها

وأظهر مقطع الفيديو عدداً من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة يرتدون زياً أسود في شكل كورال، وهم يرددون أغنية بعنوان “الصداقة” تطالب بتدمير غزة والقضاء على من فيها.

وتقول كلماتها :”مساء خريف على سواحل غزة المقاتلات تقصف دمار.. دمار”. وتتابع الأغنية فيما أظهر مشهد مبان عالية تتهاوى في قطاع غزة بفعل الطيران الإسرائيلي:”قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود”.

وتضيف كلمات الأغنية العنصرية: “اقضوا على حاملي الصليب المعكوف- في إشارة إلى النازية– التي يدعون أن أهل غزة يتصفون بها-

وبنبرة تحض على الإبادة أكثر مما يجري تتابع كلمات الأغنية: “لن يبقى هناك أي شيء.. في عام آخر سنعود إلى منازلنا آمنين سنقضي عليهم خلال عام كامل سنحرث حقولنا”.

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حذف الأغنية العنصرية

وقالت قناة “الجزيرة” في تقرير مصور لها إن هيئة البث الإسرائيلية قامت بحذف الأغنية بعد ساعات من بثها على منصاتها، عدا حساب على منصة “إكس”تويتر سابقاً- لصحفي أمريكي.

وتابعت قناة الجزيرة أن هذه الأغنية ليست نشازاً عن الكراهية التي يصنعها الساسة الإسرائيليون.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بعد أيام من الحرب على غزة عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق -كما قال الكتاب المقدس-

وتابع:” نحن نتذكر مقاتلينا الشجعان-حسب وصفه- في غزة وما حولها الآن”.

وتابع التقرير أن أجداد هؤلاء وصلوا غازين إلى أرض فلسطين قبل 75 عاماً قادمين من أوروبا، وفيما أظهر التقرير مشاهد مؤلمة لاستشهاد 5 أطفال في أحد مشافي غزة، واصل التقرير أن الإسرائيليين يقتلون 5 أطفال كل ساعة منذ بداية الحرب على غزة قبل 45 يوماً ولا يزالون.