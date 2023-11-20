غزة لن تموت.. طفلة فلسطينية طاردها القصف الإسرائيلي ونجت 3 مرات (شاهد)

وطن- بثت قناة الجزيرة، لقطات مصورة لطفلة فلسطينية نجت ثلاث مرات من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وظهرت الطفلة في مستشفى ناصر بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما كان أحد أفراد عائلتها يحملها.

وكانت الطفلة في منزلها عندما كانت في منزل أسرتها في مدينة غزة شمالي القطاع لكن خرجت بسلام، ثم نُقلت لمنزل أحد أقاربها، قبل أن يتعرض للقصف لكن الطفلة نجت.

لم يستطع الاحتلال قــ ـتــ ـلها.. طفلة فلسطينية تنجو 3 مرات من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/lFyqdaHP3x — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2023

وللمرة الثالثة، قُصفت في منزل أحد أقاربها (الشخص الذي كان يحملها في المستشفى)، لكن نجت أيضا من هذا القصف.

وأطفال غزة عنوان لافت في الحرب الراهنة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

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حصيلة كبيرة للأطفال بين شهداء غزة

ففي حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد 19، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من 13 ألفاً، فإن من بين الشهداء أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة.

وبحسب المكتب الحكومي أيضا، فإن عدد جرحى الحرب الإسرائيلية زاد عن 30 ألف إصابة؛ أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء.

في سياق متصل، أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن حوالي 70% من الشهداء منذ بدء الحرب على غزة، هم من النساء والأطفال.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تغريدة عبر حسابه عبر منصة “إكس”: “النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة وهم ليسوا أهدافاً عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن”.

حوالي 70% من القتلى منذ التصعيد الأخير في #غزة من النساء والأطفال !! النساء والأطفال #الفلسطينيون يستحقون الحياة.

النساء والأطفال #الفلسطينيون #ليسوا_هدفًا اوقفوا إطلاق النار الان ! pic.twitter.com/IcpSLy187b — UNFPA Arabic (@UNFPA_Arabic) November 19, 2023

صدمات مروعة يتعرض لها أطفال غزة

في سياق متصل، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لصدمات الدمار والهجمات المتواصلة والنزوح والنقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.

ودعت “يونيسف”، في تغريدة على حسابها عبر منصة “إكس”، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق.