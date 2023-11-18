نتنياهو: “قادة حماس في قطر مستهدفون بالقتل وسنصل إليهم”

وطن – نقلت وسائل إعلام تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقولان فيها إن “قادة حماس في قطر مستهدفون بالقتل”.

وصرّح كلّ من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، بأن قادة حماس في قطر أيضا مستهدفون بالقتل ضمن اللوائح الإسرائيلية.

بنيامين نتنياهو ووزيره للحرب غالانت قالا في مؤتمر صحفي، السبت، إنه “لا فرق بين قيادة حماس الموجودة في غزة ولا تلك الموجودة في قطر.. سنصل إليهم جميعا ومصيرهم الموت” حسب زعمهما.

رئيس وزراء الاحتلال: سنستهدف قادة حماس في قطر أيضا

ورد نتنياهو على سؤال أحد الصحفيين: هل ستقومون بقتل قادة حماس الموجودين في قطر بقوله: “كل أعضاء حماس سيكون مصيرهم الموت، حتى هؤلاء الذين يتواجدون في قطر.”

عاجل | نتنياهو: كل أعضاء حماس يجب أن يموتوا بغض النظر عن مكانهم — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) November 18, 2023

وتابع: “هناك ميزانية للشهر ونصف الشهر القادمين وهناك مليارات مخصصة لجنود الاحتياط. ونبذل جهودا سياسية كبيرة دوليا لتأمين هامش حرية حركة في هذه الحرب والتي ستكون طويلة.”

ومن جانبه قال غالانت: “يجب أن نركز على هدفي الانتصار بالحرب وإعادة الأسرى ولا أرغب بالتعامل مع أمور أخرى.”

وتابع: “لن ندير قطاع غزة بعد الحرب ولن تديره حماس، وحربنا مع حماس شاملة وهذا يشمل الأعضاء ولا فرق بين مخرب بكلاشينكوف وآخر ببدلة” حسب زعمه، في إشارة لقيادات حماس بالخارج.

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والسبت، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، حيث استشهد نحو 100 فلسطيني في شمال القطاع وجنوبه خلال ساعات.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى، الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الجارية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الماسة، ومسألة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أمير قطر والرئيس الأميركي بحثا تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والمستجدات الإقليمية والدولية.

ونظرا لعلاقاتها الجيدة مع حكومات غربية ومع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تضطلع قطر بدور أساسي في المفاوضات التي تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة منذ هجومها المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.