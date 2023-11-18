“بدي أبوي من تحت الردم”.. طفلة فلسطينية تبكي بعد فقدان والدها تحت الركام بفعل قصف الاحتلال لمنزلهم بغزة (فيديو)

وطن- “بدي أبوي.. تحت الردم” بتلك الكلمات المؤلمة والحزينة عبرت طفلة فلسطينية وهي تبكي، بعد فقدان والدها الذي ما زال تحت ركام منزلهم المدمر بفعل قصف الاحتلال خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال43.

وتمكن رجال الدفاع المدني الفلسطيني (الإنقاذ)، من انتشال الطفلة الفلسطينية من تحت ركام منزلهم بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحويله إلى كومة من الركام على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار.

بدي أبوي.. تحت الركام

وقالت الطفلة الفلسطينية في فيديو تداوله النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تبكي حسرة على عائلتها: ” بدي أبوي.. تحت الردم”.

وما زال الاحتلال الإسرائيلي مستمرٌ في ارتكاب المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ خلال حربه على قطاع غزة، ضارب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنعه من فعل ذلك.

كان آخر تلك المجازر بحق المدنيين، السبت، بعد قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة وتل الزعتر شمال قطاع غزة، حيث ارتقى على إثرها نحو 200 شهيد فلسطيني كانوا قد نزحوا إلى تلك المدرستين بحثاً عن مأوى لهم.

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حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

ووفق تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد وصلت حصيلة أعداد الشهداء في صفوف الفلسطينيين المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني، من بينهم 5 ألاف طفل و3300 مرأة، وأصيب ما يزيد عن 30 ألف مواطن بجراح مختلفة حتى هذه الساعة.

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